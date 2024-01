Microsoft se torna a empresa mais valiosa, com valor de US$ 2,89 trilhões

A Microsoft ultrapassou a Apple ao se tornar a empresa mais valiosa, com uma capitalização de mercado de US$ 2,89 trilhões. Isso porque a Apple encerrou a sessão de negociação da última sexta-feira (12/01) com US$ 2,87 trilhões.

A Microsoft ganhou cerca de US$ 1 trilhão em valorização ao longo do último ano. Essa ascensão é atribuída à transição da gigante da tecnologia para tecnologias de inteligência artificial (IA).

As ações da Apple subiram 48% no ano anterior. No entanto, suas ações caíram 3% até agora em 2024. A Microsoft teve um aumento de 57% na capitalização de mercado no ano passado, juntamente com um aumento de 3% em 2024.

Especialistas acreditam que as empresas que irão liderar a próxima década serão aquelas que são proativas na adoção de tecnologias de IA. E a aposta de Satya Nadella na IA começou a mostrar resultados para a empresa. A Microsoft investiu US$ 10 bilhões na OpenAI, a gigante da IA por trás do revolucionário ChatGPT.

A mudança para a IA da Microsoft

Além de suas estreitas relações com a OpenAI, a Microsoft lançou seu assistente Copilot, que se mostrou um divisor de águas para a empresa. Ele é o assistente pessoal definitivo para o sistema Windows.

A Microsoft até o integrou ao Word, Outlook, Excel, Teams, PowerPoint e outros aplicativos da suíte Microsoft para facilitar tarefas redundantes. Os usuários também podem baixar o aplicativo Copilot em seus dispositivos Android.

A gigante da tecnologia até adicionou um botão Copilot em seu teclado do Windows 11, sua primeira grande atualização em 30 anos.

A Microsoft também introduziu o Azure AI, uma plataforma que permite aos desenvolvedores construir aplicativos prontos para o mercado usando ferramentas de IA com APIs pré-construídas personalizáveis.

As dificuldades da Apple

A Apple tem procurado sua “próxima grande novidade” há alguns anos. Ela também tem enfrentado dificuldades na China, seu quinto maior mercado. A China já proibiu o uso de iPhones por empresas e agências apoiadas pelo governo em setembro de 2023.

A capitalização de mercado da Apple caiu 6,9% em dois dias após essa notícia. Além disso, houve um impulso para marcas domésticas como Xiaomi e Huawei, o que tornou o mercado chinês um local geográfico desafiador para a Apple.

Houve também uma recente controvérsia de violação de patente, onde a gigante da tecnologia foi acusada de roubar a tecnologia da Masimo, por trás do sensor de oxigênio no sangue. Embora a Apple tenha permissão para vender seus smartwatches nos EUA atualmente, a batalha legal pode colocar a Apple em mais apuros.

Além disso, ao contrário da Microsoft, a Apple ainda não abraçou as tecnologias de IA.

A IA continuará sendo um tema dominante em 2024 – estamos apenas arranhando a superfície no momento.

– Kathleen Brooks, fundadora da Minerva Analysis

Da mesma forma, vários especialistas e empresas de tecnologia estão apostando na IA para dominar o mercado. Como visto pelas avaliações de mercado, as organizações que conseguirem se adaptar rapidamente a essas mudanças vão liderar a próxima geração de tecnologias.

A Apple precisa se preparar e avançar rapidamente em direção a essa transformação de IA, dado que está atualmente ficando para trás de concorrentes como Microsoft, Google e OpenAI.