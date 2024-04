Microsoft separará Teams e Office 365 globalmente

Após separar o Microsoft Teams e o Office 365 na UE e na Suíça no ano passado, a gigante da tecnologia decidiu oferecer os produtos separadamente em todo o mundo.

Espera-se que esta medida ajude a evitar multas antitruste da Comissão da UE, embora algumas fontes sugiram que pode não ser suficiente.

As novas alterações entraram em vigor a partir de 1º de abril de 2024.

Nesta segunda-feira (1º de abril de 2024), a Microsoft anunciou que decidiu separar o Microsoft Teams do pacote Office no mundo todo. Assim sendo, passa a vender os dois individualmente.

Em meio a preocupações com as medidas antitruste e evitar possíveis violações das regras de concorrência impostas pela União Europeia (UE), a empresa já separou os dois produtos na UE e na Suíça há 6 meses (em 31 de agosto de 2023).

Agora, a notícia foi confirmada por meio de uma postagem no blog oficial da empresa. O post informa que a Microsoft está lançando uma nova versão do Office 365 e do Microsoft 365 que não contém o Microsoft Teams. Ademais, para as empresas que desejam o Teams, uma versão autônoma do produto estará disponível.

Para garantir clareza aos nossos clientes, estamos ampliando as medidas que tomamos no ano passado para separar as equipes do M365 e do O365 no Espaço Econômico Europeu e na Suíça para clientes em todo o mundo. – Porta-voz da Microsoft

Ao fazer isso, a Microsoft está tentando cumprir o feedback da Comissão Europeia de que as referidas empresas deveriam ter a flexibilidade de pagar apenas pelas ferramentas que desejam usar, em vez de pelo pacote completo.

As alterações entraram em vigor a partir de 1º de abril. Os clientes antigos podem continuar, renovar ou alterar seu acordo de licenciamento atual.

Para novos clientes comerciais, o Microsoft Office (sem Teams) estará disponível a um preço entre US$ 7,75 e US$ 54,75, dependendo do plano. Além disso, somente o Teams estaria disponível por US$ 5,25. Os preços podem mudar dependendo do seu país/região.

Como a Microsoft entrou no radar da Comissão Europeia?

O Microsoft Teams foi adicionado ao Office 365 em 2017 e rapidamente ganhou força durante a pandemia, tanto que substituiu com sucesso o Skype for Business. Isto, no entanto, não foi bem recebido pelos seus concorrentes, que começaram a argumentar que foi o agrupamento dos produtos que deu à Microsoft uma vantagem injusta.

O Slack (de propriedade da Salesforce), que é um dos maiores rivais do Microsoft Teams, disse que os clientes foram as vítimas finais aqui. Ele argumentou que os usuários estão sendo forçados a usar o Teams simplesmente porque desejam usar o Office 365. Dessa maneira, não podem removê-lo, mesmo que queiram.

Além disso, a empresa sofre acusações de esconder o verdadeiro custo deste pacote de seus usuários corporativos. Assim, em 2020, a empresa responsável pelo Slack apresentou uma queixa contra a Microsoft, o que levou a Comissão Europeia a abrir uma investigação formal para avaliar as acusações.

O que acontece depois?

A Microsoft fez um grande esforço para garantir que não violaria as leis antitruste da UE. Mesmo quando a investigação formal foi anunciada, a empresa prometeu cooperação e disse que trabalharia com a comissão para encontrar uma solução mútua. No entanto, algumas fontes acreditam que isso pode não ser suficiente.

Muitos rivais têm reclamado continuamente sobre a estrutura de taxas da Microsoft e problemas de compatibilidade entre suas próprias plataformas de mensagens e os aplicativos Web do Office.

A Microsoft poderá receber outra acusação antitruste nos próximos meses

A Microsoft já teve vários problemas no passado com a Comissão Europeia por vincular dois ou mais produtos. Só na última década, a empresa acumulou uma multa de 2,2 bilhões de euros por violar as leis antitruste. Além disso, há apenas um mês, o investimento da empresa na Mistral AI também ficou sob o escrutínio antitruste da UE.

Portanto, se a Microsoft descobrir que infringiu novamente as leis antitruste este ano, o preço será muito mais elevado. Aliás, talvez até 10% da sua receita global anual.