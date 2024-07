Microsoft sofre com outra falha: Azure e Teams fora do ar

O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual .

Poucos dias após a interrupção global dos serviços da Microsoft, que causou transtornos em vários países, os serviços online da empresa sofreram outra grande falha.

Alguns usuários relataram que não conseguiam acessar seus e-mails e milhares de outros tiveram problemas ao usar os serviços Microsoft 365, Microsoft Teams e Microsoft Azure no dia de ontem.

A Microsoft reconheceu o problema:

“Estamos atualmente investigando problemas de acesso e desempenho degradado com vários serviços e recursos do Microsoft 365. Mais informações podem ser encontradas sob o código MO842351 no centro administrativo.” – Microsoft