Milhões de contas do Google serão excluídas no próximo mês

O Google, avançando com o plano anunciado no início de maio, emitiu um aviso de três semanas aos usuários, informando que excluirá suas contas no próximo mês caso continuem inativas.

Como parte de uma atualização significativa da plataforma, a empresa deletará todas as contas pessoais que estiverem inativas por mais de dois anos.

A eliminação começará em 1º de dezembro, mas o Google planeja implementá-la em etapas. Assim, a empresa excluirá as contas inativas em várias fases, em vez de removê-las todas de uma só vez.

O que isso implica para os usuários e como evitar a exclusão da sua conta?

Se você utiliza suas contas do Google regularmente, não precisa se preocupar, pois a atualização não afetará essas contas. A menos que você tenha contas adicionais nas quais não se conecta há mais de dois anos.

Junto com as contas inativas sendo excluídas, tudo o que estiver armazenado nelas também será deletado. Isso inclui fotos e vídeos, planilhas, documentos, e-mails, compromissos da agenda e quaisquer arquivos salvos no Google Drive.

As contas com assinaturas ativas serão poupadas da exclusão, e o mesmo se aplica às contas com vídeos carregados no YouTube, independentemente do tempo de inatividade.

Além disso, isso também significa que você poderá não conseguir usar sua conta do Google para fazer login em qualquer outro serviço ou plataforma online vinculado à conta, após a exclusão dela por inatividade.

Isto também se aplica a serviços que não estão relacionados ao Google, uma vez que a conta simplesmente não existirá mais.

Mesmo que você ainda consiga usar sua conta do Google excluída para fazer login em serviços não ativamente vinculados, a recuperação da conta pode se tornar impossível caso seja necessário verificar sua conta ou se você esquecer sua senha.

A empresa anunciou essa medida em maio

O Google revelou, em maio, que tinha o plano de excluir contas inativas há pelo menos dois anos. No entanto, os usuários podem facilmente impedir que suas contas sejam excluídas fazendo login a cada dois anos.

Atividades como ler ou enviar e-mails, assistir vídeos no YouTube, usar o Google Drive, usar a pesquisa do Google, baixar aplicativos da Google Play Store, ou até mesmo fazer login no Google para aplicativos, ou serviços de terceiros, são suficientes para manter sua conta ativa.

“Esta atualização alinha nossa política com os padrões do setor em relação à retenção e exclusão de contas e também limita o período de tempo que o Google retém suas informações pessoais não utilizadas.” Ruth Kricheli, vice-presidente de gerenciamento de produtos do Google

Para assegurar que ninguém se surpreenda com a exclusão de suas contas, a empresa enviará diversos lembretes. Além disso, qualquer endereço de e-mail de recuperação associado às contas em risco de exclusão também receberá notificações sobre esta mudança.

Google chama a exclusão de medida de segurança

De acordo com os e-mails enviados pelo Google para notificar os usuários afetados. Essa medida visa proteger suas informações privadas e impedir o acesso não autorizado às suas contas.

Contas antigas que ficaram inativas por muito tempo são normalmente mais vulneráveis. Isso acontece porque essas contas frequentemente utilizam as mesmas credenciais de login que já foram comprometidas em outras violações de segurança.

Essas contas podem acabar sendo sequestradas por hackers e eventualmente usadas para phishing e outras atividades semelhantes. De acordo com a empresa, livrar-se dessas contas ajudará a proteger melhor os usuários ativos.