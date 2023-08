Musk anuncia eliminação de funcionalidades do X e recebe críticas dos usuários

Em mais um anúncio polêmico, Musk declarou que X, antes conhecido como Twitter, abolirá completamente a função “bloquear”.

Esta foi resposta que o empresário deu a uma conta de fã da Tesla, que perguntou se havia motivos para bloquear alguém em vez de simplesmente silenciá-lo. Assim, Musk twittou que o recurso de bloqueio será excluído, pois para ele, não faz sentido. No entanto, os usuários ainda poderão bloquear pessoas de enviar mensagens diretas.

Jack Dorsey, ex-CEO do Twitter, também expressou sua opinião a favor de Musk. Ele twittou: “100%. Apenas silenciar”.

O atual recurso de bloqueio permite que os usuários restrinjam uma conta por completo. Dessa forma, uma conta bloqueada não pode visualizar seus tweets, enviar mensagens a você ou comentar em suas postagens.

No entanto, o recurso de silenciamento apenas desativa as notificações da pessoa alvo. Uma conta silenciada ainda pode ver seus tweets, comentar neles e até mesmo enviar mensagens a você.

Resposta da Comunidade

Entretanto, essa mudança recente parece estar recebendo uma série de críticas de usuários em todo o mundo. As pessoas estão preocupadas que essa alteração possa transformar o X em um ambiente tóxico, sem opção de tomar medidas contra o cyberbullying, o assédio e os discursos de ódio.

A conta Wall Street Silver (@WallStreetSilv), com aproximadamente 1 milhão de seguidores no X, tuitou:

“Também há toneladas de golpistas tentando vender coisas em nossas respostas. Links para golpes com criptomoedas ou algo do tipo. Se queremos bloqueá-los de nossas respostas, devemos ter essa opção. Isso é um erro enorme. O bloqueio é um recurso crucial.”

Essa mudança oferece um passe livre para bots, spammers, golpistas e propagandistas operarem sem nenhum tipo de controle.

Recentemente, a CCDH acusou Musk de não fazer o suficiente para prevenir discursos de ódio na plataforma, como ele havia prometido durante a aquisição. Além disso, essa mudança proposta recentemente não parece ajudar na resolução do problema.

Por isso, vários usuários exigiram uma votação para a mudança de política, citando um tweet anterior de Musk em dezembro de 2022, onde ele prometeu que haveria votação antes de qualquer grande mudança de política na plataforma.

Além disso, essa mudança de política também pode resultar na indisponibilidade do aplicativo X na App Store e Play Store. Aparentemente, ambas lojas exigem que os aplicativos ofereçam opções para bloquear usuários abusivos da plataforma. Assim, O X violará completamente este requisito uma vez que essa mudança seja realmente implementada.

Agravando os Problemas para Musk

Este é mais um obstáculo criado por Musk. Desde a aquisição, a receita de anúncios do X diminuiu consideravelmente, chegando até 50%, com grandes players como a Microsoft abandonando a plataforma como parceira de publicidade.

Além disso, a ameaça de novos concorrentes como Bluesky, Mastodon e Threads tem pairado sobre a plataforma.

As mudanças frequentes de política também não têm favorecido Musk. Ademais, as alterações como a descontinuação do selo azul e o acesso restrito apenas a quem faz login não foram bem recebidas pelos usuários.

Agora, se a função de bloqueio for eliminada, muitos usuários podem optar por abandonar a plataforma completamente para evitar o assédio online. Dessa forma, isso poderia ser um impulso para plataformas como Threads e Mastodon, que emergiram como alternativas sólidas ao X.