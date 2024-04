Musk sugere que em breve você pode ter que pagar para twittar no X

Elon Musk disse que o X pode cobrar uma taxa dos novos usuários para permitir que eles twittem e interajam. Isso está sendo feito para combater o antigo problema dos ‘bots’. Atualmente, existem muitos serviços de bot oferecidos, nos quais os usuários podem comprar seguidores ‘falsos’ mediante pagamento.

Infelizmente, uma pequena taxa para acesso de novos usuários é a única maneira de conter o incessante ataque de bots.

– Elon Musk

O X já está testando a iniciativa ‘Não é um Bot‘ na Nova Zelândia e nas Filipinas, onde os novos usuários têm que pagar uma taxa de US$ 1 para fazer tweets, curtir tweets de outras pessoas e marcá-los. Musk acredita que estender esse programa para mais países é a única solução para lidar com bots falsos.

Os novos usuários terão a opção de usar o X sem nenhum pagamento. No entanto, nesse caso, eles só poderão ler tweets de outras pessoas nos primeiros três meses após se registrarem no X. Somente depois disso, eles poderão fazer tweets e interagir com eles.

Isso vai resolver o problema?

Desde que Musk assumiu o controle do X, ele tem falado muito sobre o problema dos bots. Em setembro de 2022, Musk admitiu que 90% das respostas e comentários em seus tweets eram de contas de bot. No entanto, existem várias razões pelas quais essa assinatura de US$ 1 pode não resolver o problema.

1. Nem todos os bots podem ser excluídos

Inicialmente, temos diferentes tipos de bots no Twitter. Os bots produzidos em massa, que são fáceis de criar, formam o primeiro tipo. O segundo tipo é composto por bots bem financiados, originários de fontes sofisticadas.

Embora essa assinatura de US$ 1 tenha se mostrado eficaz na eliminação dos bots de baixa qualidade, os sofisticados são difíceis de serem eliminados. A única solução para identificá-los é examinar o tráfego real da web.

2. Preço da assinatura é muito baixo

Além disso, o preço da assinatura será de apenas US$ 1, o que não impede a criação de bots por motivos além do aumento de seguidores.

Os criadores de bots que se envolvem em perturbar a opinião pública, interferir em eleições e espalhar desinformação não irão se importar em gastar um dólar para continuar fazendo o que fazem.

É como legalizar um crime mediante uma taxa, em vez de eliminá-lo completamente.

3. Curta duração

Além de tudo, a janela de três meses é apenas uma solução temporária. Partes maliciosas podem criar milhares de bots e simplesmente esperar três meses para que suas contas se tornem ativas. Claro, isso pode reduzir temporariamente o número de bots ativos, mas não é uma solução a longo prazo.

No momento, estamos sem uma data e região definidas para a implementação dessa estrutura de taxas. A relação de Musk com o antigo Twitter demonstrou desafios. Com a queda de receitas e a saída de anunciantes, existe uma grande necessidade de reparos.

Por exemplo, na semana passada, o X começou a oferecer recursos Premium gratuitamente para usuários com 2.500+ ‘seguidores reais’. No entanto, o processo de identificação de contas ‘reais’ ainda é o maior desafio.