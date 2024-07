NASA pagará US$ 843 milhões à SpaceX para destruir a Estação Espacial Internacional em 2030

Por meio de um anúncio na quarta-feira, a NASA revelou que destruirá a Estação Espacial Internacional em 2030. A ideia é realizar isto com a ajuda da SpaceX, de Elon Musk.

A SpaceX recebeu uma oferta de um contrato de US$ 843 milhões para construir o “US Deorbit Vehicle”. Isso tirará a Estação Espacial da órbita e a descartará com segurança no oceano.