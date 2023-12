Netflix considera um spinoff para sua famosa série Wandinha

A Netflix está planejando um spinoff de seu programa de sucesso Wednesday (Wandinha no Brasil), girando em torno do Tio Fester, isso de acordo com um relatório do Tio Fester da Bloomberg.

De acordo com a reportagem da Bloomberg, a gigante do streaming estava desenvolvendo uma série em torno do tio Fester, membro da Família Addams. No show Wandinha, Fred Armisen interpreta esse personagem.

Wandinha é um dos programas mais assistidos da Netflix. Além disso, é a série inglesa mais popular da plataforma de streaming, com mais de 250 milhões de visualizações só em 2022.

Tio Fester de Wandinha pode estrear na Netflix

Seis atores interpretaram o personagem Tio Fester na TV, no palco e no cinema. Na série de televisão de 1964 conhecida como A Família Addams, Jacky Coogan assumiu o papel. Christopher Lloyd mais tarde desempenhou o papel nos filmes de 1991 e 1993, que giravam em torno da Família Addams.

Michael Roberds mais tarde desempenhou o papel de Tio Fester no filme Addams Family Reunion. No musical da Broadway sobre a Família Addams, Kevin Chamberlain desempenhou o papel e foi até indicado a um prêmio em 2010.

O personagem Tio Fester vem com algumas características únicas. Ele pode gerar eletricidade após se recuperar da amnésia depois de ser atingido por um raio. Essa habilidade também vem à tona na série Wandinha da Netflix, onde ele revive uma “Coisa” quase morta usando raios de suas mãos.

Tio Fester inicialmente parece ameaçador e exibe algum comportamento errático. Porém, ele tem muito carinho e respeito por sua família. Na série Wandinha, esse personagem é retratado como adorável, mas desonesto. Em um dos episódios, ele veio para a Nevermore Academy para se esconder da justiça.

2ª temporada de Wandinha começará a produção na próxima primavera

Wandinha terá uma segunda temporada, com a produção do mesmo conjunto começando na próxima primavera. No entanto, a Netflix não compartilhou muitos detalhes sobre o enredo da segunda temporada, a não ser que a produção mudará da Romênia para a Irlanda.

https://twitter.com/netflix/status/1611407245534707718?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1611407245534707718%7Ctwgr%5Ec10bbdb59128a6339a0a6a7e69edb79b18e8cebc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftechreport.com%2Fstreaming-news%2Fnetflix-is-considering-a-spinoff-for-its-hit-show-wednesday%2F

As informações divulgadas até o momento fazem alusão à apresentação de um novo membro da Família Addams. A estrela da série, Jenna Ortega, também será uma das produtoras.

Ao falar com a Variety no início deste ano, Ortega confirmou seu papel na produção da série, dizendo que queria acertar tudo com o personagem de Wandinha. Ela observou que colaborou com os escritores durante a primeira temporada para determinar o que funcionou e o que não funcionou.

“Na preparação para uma segunda temporada, queríamos estar à frente da curva e ter certeza de que poderíamos iniciar as conversas mais cedo… E estou muito curiosa. Quero ver os figurinos, os novos personagens que estão chegando, os roteiros, e eles foram gentis o suficiente para me deixar colocar o chapéu de produtora”, comentou ela.

A segunda temporada de Wandinha será um pouco diferente da primeira, pois será em grande parte um show de terror. Ortega admitiu anteriormente que alguns roteiros da primeira temporada nunca fizeram sentido do ponto de vista do personagem.

A estrela de 20 anos também observou que os produtores decidiram se inclinar para o aspecto de terror do show. A nova temporada também não terá nenhum interesse amoroso romântico, com Ortega dizendo que a intenção era ser mais ousada e sombria.

Com a segunda temporada e o spin-off de Uncle Fester, a Netflix está aproveitando a popularidade da primeira temporada para aumentar seu número de visualizações.