Netflix faz parceria com varejista para oferecer assinaturas mais baratas

A Netflix, gigante do streaming, fez parceria com a rede varejista francesa Carrefour. A parceria busca diminuir o custo das assinaturas para atrair mais assinantes para a plataforma.

Este acordo único foi anunciado em 15 de janeiro e será exclusivo para clientes baseados nas cidades de Rouen e Bordeaux, na França. Esses clientes receberão assinaturas sem compromisso com anúncios no valor padrão de € 5,99 por mês.

A oferta também traz desconto de 10% em produtos da marca Carrefour. Portanto, ao somar o número de assinantes e clientes nas duas plataformas, o acordo beneficiará tanto a Netflix quanto o Carrefour.

No Brasil houve uma parceria entre a Claro TV e a Netflix, onde a Claro TV oferece aos seus assinantes o plano da Netflix com anúncios. Porém, não parece sido tão vantajoso para os antigos assinantes, já que as assinaturas com a claro TV ficaram R$ 20 mais cara.

Um acordo único

Esta parceria marca a primeira vez que a Netflix oferece assinaturas trabalhando com um varejista. A gigante do streaming está planejando estender a colaboração para além das duas cidades.

O anúncio afirma que se o piloto realizado em Rouen e Bordeaux não funcionar, o programa Carrefour Plus será executado em toda a França até ao final do ano.

Dadas as crescentes preocupações sobre os altos custos de streaming, é provável que os clientes da Netflix e do Carrefour possam aderir ao acordo para obter benefícios vantajosos para todos.

O diretor de vendas da Netflix, Laurent Uguen, opinou que o acordo busca tornar “séries, filmes e jogos ainda mais acessíveis a novos públicos”.

Caroline Dassié, do Grupo Carrefour, também opinou que o varejista estava sempre em busca de novas maneiras de permanecer inovador, desse modo, oferece novos serviços e promoções para melhorar a experiência do cliente e aumentar o poder de compra do cliente.

“Com o programa Carrefour Plus, em parceria com a Netflix, queremos ajudar nossos clientes a evitar compromissos entre entretenimento e alimentação”, opinou Dassié. “A partir de hoje, os clientes assinantes podem se beneficiar de desconto de 10% em todos os produtos da marca Carrefour, bem como no catálogo da Netflix.”

O Programa Carrefour Plus também contará com espaços para eventos em dez lojas. Esses espaços exibirão produtos da Netflix, como camisetas, canecas, bolsas e estatuetas de filmes populares da Netflix, como Stranger Things, One Piece e Bridgterton.

Netflix arrive chez Carrefour, avec des nouveaux corners dédiés en magasin. https://t.co/6gFQ5r7dfR pic.twitter.com/oOWsxFNbba — Raphael Grably (@GrablyR) January 16, 2024

Netflix visa mais assinantes com custos mais baixos

A Netflix busca resolver o problema do declínio do número de assinantes com níveis de preços mais baixos. As gigantes do streaming têm explorado maneiras de aumentar a lucratividade sem causar êxodo de clientes devido aos pacotes caros. Até agora, pacotes baseados em anúncios e assinaturas agrupadas têm sido uma alternativa adequada.

Portanto, a Netflix está indo além com esta parceria com um varejista relevante. Recentemente, a empresa admitiu ter aumentado o número de assinantes usando seu pacote suportado por anúncios. Este pacote ultrapassou mais de 23 milhões de usuários em todo o mundo.

Durante o relatório de lucros do terceiro trimestre de 2023, a Netflix relatou um aumento de receita de 7,8% ano a ano, atingindo US$ 8,54 bilhões. Durante o trimestre, a gigante do streaming também ganhou 8,76 milhões, sendo este crescimento impulsionado principalmente pelo seu nível suportado por anúncios. As ações da Netflix subiram 46% em relação ao ano passado.

A Netflix está programada para anunciar seus resultados do quarto trimestre de 2023 neste 23 de janeiro. Os resultados surgem no contexto de uma grande guerra de streaming que viu gigantes firmarem parcerias e outros acordos para atrair mais assinantes e permanecerem relevantes.

Ao anunciar seus resultados do terceiro trimestre, a Netflix previu que as receitas do quarto trimestre de 2023 atingiriam US$ 8,7 bilhões, um aumento de 11% ano a ano. A empresa também disse que mais de 70% de seus membros estão fora dos EUA.

No Brasil a Netflix oferece três planos: padrão com anúncios (R$ 18,90), padrão (R$ 39 90) e premium (R$ 55,90), sendo que apenas este possui resolução de transmissão em 4K, a mais alta oferecida pela companhia, enquanto as outras modalidades transmitem em 1080p.