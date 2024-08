Nicolás Maduro proíbe X por 10 dias após disputa pública com Elon Musk

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Depois que Elon Musk acusou publicamente Maduro de cometer fraude eleitoral, o presidente da Venezuela anunciou uma proibição de 10 dias ao X em seu país.

A empresa de monitoramento de internet NetBlocks confirmou que o X agora está oficialmente restrito na Venezuela.

Mas Musk não é o único, muitos países como os EUA, acreditam que Maduro não venceu a eleição.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que planeja banir a plataforma de mídia social X por 10 dias no país. Isso aconteceu depois que ele teve uma briga pública com o dono do X, Elon Musk. As desavenças são sobre as eleições contestadas que Maduro alegou ter vencido.

Elon Musk também foi acusado de violar regras ao incitar intencionalmente o ódio, o fascismo e a guerra civil.

Maduro já assinou uma proposta com a Comissão Nacional de Telecomunicações (Conatel), e o resultado já está visível: a empresa de monitoramento de internet NetBlocks confirmou que o X agora está restrito na Venezuela.

Muitos provedores de serviços de internet do país foram encontrados cortando o acesso à plataforma. Alguns exibiram uma mensagem de “disponibilidade zero”, enquanto outros colocaram um rótulo de “acesso restrito”.

O que aconteceu exatamente entre Musk x Maduro?

Maduro e Musk tiveram recentemente um desentendimento público sobre as últimas eleições venezuelanas que Maduro afirma ter vencido.

Por isso, em uma publicação no X, Elon Musk acusou Maduro de cometer fraude eleitoral, disse ainda que ele “não é um bom sujeito” e escreveu “Que vergonha do ditador Maduro”.

Em resposta, Maduro desafiou Elon Musk em rede nacional ao vivo e disse: “Elon Musk, estou pronto. Não tenho medo de você… Vamos lutar, onde você quiser.” Então, em outro post X, Musk disse: “Eu aceito.”

Elon Musk não é o único que não acredita que a vitória de Maduro seja legítima. Na semana passada, os EUA disseram que têm quase certeza de que Maduro perdeu as eleições porque uma importante líder da oposição está escondida desde então, temendo por sua vida.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse em um comunicado que há evidências suficientes para provar que Edmundo González Urrutia obteve a maioria dos votos nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela.

Maduro e sua equipe obviamente rejeitaram essas alegações e as chamaram de ridículas. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, chegou a dizer que os EUA podem estar planejando um golpe.

Qual é a verdade?

Depois que os resultados foram anunciados e Maduro foi declarado vencedor com 51% dos votos, protestos generalizados eclodiram no país.

A maioria dos venezuelanos não é fã do regime autoritário do presidente, e é por isso que não queriam vê-lo retornar para um terceiro mandato. Poucos até prometeram deixar o país se ele fosse eleito novamente.

O mais surpreendente é que, antes das eleições, os números das pesquisas pareciam fortes para a oposição, que tinha Edmundo Gonzalez como candidato presidencial.

Uma grande parcela da população, especialmente os jovens, apoiava o líder da oposição, então uma reviravolta repentina no final certamente deixou as pessoas em dúvida.

Esta foi a primeira vez em 25 anos que qualquer partido de oposição conseguiu desafiar o governo em exercício a este ponto. Naturalmente, esta derrota foi um assunto solene para muitos venezuelanos, e o fato de que parecia tão improvável é o motivo pelo qual as alegações de Elon Musk parecem ser verdadeiras.