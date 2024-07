Nokia anuncia aquisição da Infinera por US$ 2,3 bilhões

A Nokia anunciou que vai adquirir a Infinera a um preço de US$ 6,65 por ação.

A mudança foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas.

Espera-se que a aquisição acelere o desenvolvimento de produtos de telecomunicações e responda mais rapidamente às necessidades em evolução do mercado.

A gigante finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou que está comprando o fornecedor de redes ópticas com sede na Califórnia, Infinera. A compra foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas. Dessa maneira, o negócio deverá ser fechado durante o primeiro semestre de 2026.

As ações da Infinera estão avaliadas em US$ 6,65 por ação para os propósitos da transação, elevando o valor empresarial do acordo para US$ 2,3 bilhões. O Conselho de Administração da Nokia se comprometeu a compensar totalmente a diluição do capital social por meio de recompras adicionais de ações.

Dois gigantes se unem

Os dois fornecedores de telecomunicações estão na vanguarda da indústria, com a Infinera comandando 8% do mercado de rede óptica. Com 60% das vendas da Infinera vindas dos EUA (US$ 1,6 bilhão em 2023), a aquisição é amplamente esperada para tornar a posição da Nokia mais forte em seu mercado norte-americano.

Além disso, a parceria entre os dois irá aumentar a escala das redes ópticas da Nokia em 75%, permitindo-lhes acelerar o desenvolvimento de produtos e responder mais rapidamente às crescentes exigências dos consumidores de telecomunicações.

De acordo com a apresentação aos investidores da Nokia, o mercado de redes ópticas deverá se recuperar a partir de 2025 e crescer a um CAGR de 5% para atingir US$ 16 bilhões até 2029, tornando a aquisição muito oportuna.

Para quem não sabe, CAGR é a sigla para Compound Anual Growth Rate. Simplificando, pode-se chamar esse indicador de taxa de crescimento anual composta (na tradução literal), ou taxa de retorno “suavizada”, como é conhecido por alguns.

Ele é importante para medir a taxa de crescimento de uma empresa, ou, neste caso (redes ópticas), de um setor. Portanto, quanto maior o CAGR, melhor. Ademais, o CAGR é uma métrica importante porque minimiza o impacto das flutuações drásticas e eventos não recorrentes em uma análise financeira.

Assim, é um dos pontos mais comumente analisados ao se considerar um investimento e/ou comprar uma empresa.

Otimização da infraestrutura de rede

A aquisição, juntamente com a recente venda da Alcatel Submarine Networks pela Nokia para o governo francês, deve dar suporte à criação de uma infraestrutura de rede reconfigurada. A infraestrutura em questão ficará baseada em três pilares – Redes Fixas, Redes IP e Redes Ópticas.

Esta aquisição fortalecerá ainda mais o pilar óptico do nosso negócio, expandirá as nossas oportunidades de crescimento em todos os nossos segmentos de clientes-alvo e melhorará a nossa margem operacional.​ – Federico Guillén, presidente de infraestrutura de rede da Nokia

Inovações

Além disso, a colaboração resultante entre as equipes internas de R&D dos dois significa que o mercado de redes ópticas verá em breve inovações totalmente novas em processamento de sinais digitais, fotônica de silício, semicondutores à base de fosfeto de índio e PIC, para citar alguns.

Espera-se, portanto, que estas inovações aumentem significativamente a presença da Nokia no mercado como uma empresa inovadora com um conjunto diversificado de talentos.

O relatório dos investidores da Nokia afirma que, como resultado da combinação das suas forças de R&D entre a Nokia e a Infinera, o negócio óptico combinado representará 36% da receita total, subindo para 3,4 bilhões de euros.

Acreditamos que a Nokia é uma excelente parceira e, juntos, teremos maior escala e recursos mais profundos para definir o ritmo da inovação e atender às necessidades dos clientes em rápida mudança em um momento em que a óptica é mais importante do que nunca – em redes de telecomunicações, aplicações entre data centers e agora dentro do data center. – David Herman, CEO da Infinera

Se você quiser saber mais, assista a teleconferência em que a Nokia discutiu a aquisição aqui.