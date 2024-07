Nokia vai adquirir Infinera por US$ 2,3 bilhões para expandir capacidades de rede óptica

Nokia anunciou que vai adquirir a Infinera por US$ 6,65 por ação.

A medida foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas.

A aquisição deve acelerar o desenvolvimento de produtos de telecomunicações e responder mais rapidamente às necessidades do mercado em evolução.

Em 27 de junho de 2024, a gigante finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou que está comprando a fornecedora de rede óptica sediada na Califórnia, Infinera. Tanto a Infinera quanto a Nokia receberam aprovação unânime dos seus conselhos para a aquisição, e a conclusão do negócio está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Para fins da transação, avalia-se as ações da Infinera em US$ 6,65 por ação, o que eleva o valor total do negócio para US$ 2,3 bilhões. O Conselho de Administração da Nokia se comprometeu a compensar totalmente a diluição do capital social por meio de recompra adicional de ações.

A Infinera lidera 8% do mercado de rede óptica, com 60% de suas vendas provenientes dos EUA (totalizando US$ 1,6 bilhão em 2023). Espera-se amplamente que a aquisição fortaleça a posição da Nokia no mercado norte-americano.

Além disso, a parceria entre as duas empresas aumentará a escala de Redes Ópticas da Nokia em 75%, permitindo que acelerem o desenvolvimento de produtos e respondam mais rapidamente às demandas em evolução dos consumidores de telecomunicações.

De acordo com a apresentação aos investidores da Nokia revelada na sexta-feira, 28 de junho, o mercado de rede óptica está previsto para se recuperar a partir de 2025 e crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5% para atingir US$ 16 bilhões até 2029, tornando a aquisição muito oportuna.

Otimização da infraestrutura de rede

A aquisição, juntamente com a recente venda da Alcatel Submarine Networks para o governo francês, deve apoiar a criação de uma infraestrutura de rede reconfigurada. A infraestrutura em questão será baseada em três pilares – Redes Fixas, Redes IP e Redes Ópticas.

Essa aquisição irá fortalecer ainda mais o pilar óptico do nosso negócio, expandirá nossas oportunidades de crescimento em todos os nossos segmentos de clientes-alvo e vai melhorar nossa margem operacional.

– Federico Guillén, Presidente de Infraestrutura de Rede da Nokia

Inovações

Além disso, a colaboração resultante entre as equipes internas de P&D das duas empresas significa que o mercado de rede óptica em breve verá novas inovações em processamento de sinal digital, fotônica de silício, semicondutores baseados em fosfeto de índio e PIC, para citar alguns. Espera-se que essas inovações aumentem significativamente a presença da Nokia no mercado como uma inovadora com um pool diversificado de talentos.

O relatório para investidores da Nokia afirma que, como resultado da combinação das forças de P&D da Nokia e da Infinera. Portanto, o negócio óptico combinado representará 36% da receita total, totalizando EUR 3,4 bilhões.

Acreditamos que a Nokia é uma parceira excelente e juntos teremos maior escala e recursos mais profundos para definir o ritmo da inovação e atender às necessidades rapidamente mutáveis dos clientes em um momento em que a óptica é mais importante do que nunca – em redes de telecomunicações, aplicações entre data centers e agora dentro do data center.

– David Herman, CEO da Infinera

Na sexta-feira, 26 de junho, às 7h BST, a Nokia organizou uma teleconferência para discutir a aquisição. Você pode assisti-la aqui.