Queda no preço do Ethereum: Invista em Chimpzee antes que você perca a oportunidade

O token Ethereum está passando por uma queda significativa em seu preço, caindo abaixo de um nível de suporte crucial. Essa redução pode indicar uma tendência de baixa no mercado e, consequentemente, resultar em uma pressão maior de venda por parte dos investidores.

Apesar disso, com os desenvolvimentos recentes no ecossistema, é provável que a moeda possa vivenciar uma reversão de tendência na próxima semana. Por isso, traders e investidores devem acompanhar de perto os movimentos de preço do token e as condições de mercado para avaliar o impacto potencial em suas posições.

O Ethereum está em queda à medida que os “Bears” assumem o controle

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, passou por uma jornada turbulenta, refletindo as dificuldades gerais do mercado no último ano.

Contudo, ele mostrou sinais de recuperação após o choque do mercado causado pelos anúncios da SEC. Em julho, houve um aumento significativo do ETH negociado na rede.

Essa evolução coincidiu com uma decisão judicial que considerou o XRP da Ripple como não sendo um valor mobiliário durante suas listagens em bolsas, levando a um breve aumento em seu valor. Seu valor atingiu a mais de $2.000 em meados de julho de 2023.

Nos últimos sete dias, o valor do ativo teve uma leve queda de 1%, enquanto nas últimas 24 horas, registrou um aumento de 1%.

Entretanto, informações do gráfico diário fornecerão mais pistas sobre o que os investidores podem esperar a curto e longo prazo.

Análise de Preço do Ethereum Usando Indicadores Técnicos

O preço do ETH vem sofrendo uma queda desde 14 de julho, quando alcançou um valor de $2.030.

O par ETH/USD está sendo negociado abaixo da marca inferior do indicador Bollinger Bands. Essa situação sinaliza que o preço do ativo pode ter um movimento de recuperação, levando a uma possível correção ascendente em um futuro próximo.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) do ativo está em 40, indicando que o mesmo está se aproximando da região de sobrevenda. Um valor de RSI de 40 sugere que o preço do ativo teve um movimento significativo de queda, tornando-o potencialmente atrativo para traders interessados em um investimento a longo prazo.

Entretanto, os traders e investidores devem estar atentos, já que o Moving Average Convergence Divergence (MACD) está sendo negociado abaixo da linha de sinal, o que sugere um sentimento de baixa.

Em geral, os traders podem interpretar essa situação como uma oportunidade potencial para uma reversão de preço ou uma recuperação do valor do ativo em curto prazo. No entanto, é essencial considerar outros indicadores técnicos e as condições de mercado para tomar decisões de negociação bem fundamentadas

Nível de Preço-Chave

O intervalo de negociação do ETH está entre seu suporte chave em $1.762 e resistência em $1.967. Os vendedores estão mantendo sua posição firmemente, resultando em flutuações de preço ao redor do nível de suporte inicial de $1.762.

No entanto, uma maior pressão por parte dos vendedores poderia potencialmente levar a uma quebra, fazendo com que o preço do ETH alcance o próximo nível de suporte de $1.632. Por outro lado, se os compradores voltarem e o preço se recuperar, o próximo nível de resistência a ser superado será de $2.138.

Confira o que os especialistas dizem sobre o Ethereum

De acordo com a previsão de preço do Ethereum para 2023 feita pelo Gov Capital, o valor do token poderia potencialmente alcançar $2.587,61 até o final do ano. O site também prevê que até o final de 2024, o ETH poderia ultrapassar $5.033,84.

A previsão da DigitalCoinPrice sugere que o ETH poderia chegar a $6.829,87 em 2025. Além disso, o preço médio do ETH é projetado para ser em torno de $4.500,84 em 2023 e $5.118,69 em 2024.

Além disso, em analises mais antigas, o site também previu que o preço poderia chegar a cerca de $21.611,85 em 2030.

A PricePrediction manteve uma previsão otimista de longo prazo para o Ethereum, indicando valores potenciais de aproximadamente $2.851,56 em 2023, $4.224,26 em 2024 e $6.442,41 em 2025. Todos derivados de sua análise técnica assistida por inteligência artificial.

Ademais, sua previsão de preço do ethereum para 2030 sugeriu um aumento ainda mais impressionante, atingindo $41.716,25. A previsão de curto prazo da Chanelly para o Ethereum indica que em outubro de 2023, o preço médio do ETH poderia ser em torno de $2.304,65, com o preço mais alto potencialmente atingindo $2.465,97.

Além disso,em longo prazo, sua análise sugere que em fevereiro de 2024, o preço médio do ETH poderia ser aproximadamente $1.977,56, com o preço mais alto potencialmente atingindo $2.115,99.

É importante lembrar que os mercados de criptomoedas são altamente voláteis, tornando desafiador prever com precisão os preços de moedas em curto e longo prazo.

O Preço do Ethereum Vai Disparar ou Despencar?

Depois de estar bloqueado por anos no leilão do Ethereum Name Service (ENS), um grande investidor usando o domínio “darkmarket.eth” finalmente recuperou os ativos digitais de 39.712 Ether (ETH), transferindo mais de $119 milhões em ETH para uma nova carteira.

After 2.7 years of dormancy, darkmarket.eth reclaim 39,712 $ETH ($74.17M) locked in the ENS auction just now. And transferred 63,734 $ETH($119M) out to a new wallet.https://t.co/OtXYRpcOhn pic.twitter.com/rXKpT1OzrA — Lookonchain (@lookonchain) July 31, 2023

Os fundos só foram recuperados depois de dois anos e cinco meses, conforme relatado pela empresa de análise on-chain Lookonchain em 31 de julho.

A recuperação de 39.712 Ether (ETH) do leilão do Ethereum Name Service (ENS, após anos de bloqueio, pode levar a um aumento de liquidez e a uma possível pressão de venda na moeda.

Além disso, a transferência repentina de mais de $119 milhões em ETH para uma nova carteira pode também impactar o sentimento do mercado. Adicionalmente, pode causar flutuações de preço em curto prazo, à medida que os investidores reagem ao significativo movimento de fundos.

Vale lembrar que, em 21 de julho, o Ethereum alcançou um marco significativo, registrando $52,3 bilhões em ETH negociado. Isso marcou o maior nível de ETH negociado desde que o Ethereum fez a transição para um mecanismo de consenso Proof-of-Stake em setembro do ano anterior.

Atualmente, a rede Ethereum está sendo protegida por uma impressionante quantia de $52,3 bilhões, marcando o valor mais alto que já alcançou. Conforme o valor de#ETH usado para segurança da rede aumenta, torna-se cada vez mais desafiador para qualquer possível atacante obter controle sobre ela. pic.twitter.com/2hrzj82Nk0 — IntoTheBlock (@intotheblock) July 21, 2023

Isso sugere uma crescente confiança na segurança da rede e em seu potencial em longo prazo, podendo impactar positivamente o sentimento geral da moeda e seu preço.

