Tron (TRX) despenca enquanto Wall Street Memes se aproxima de US$20 milhões em fase da pré-venda

Tron (TRX) presenciou uma acentuada queda após atingir o pico de $0.08527. Atualmente, TRX está sendo negociado a $0.07787, experimentando uma queda de mais de 4% nas últimas 24 horas.

O token também diminuiu 2,3% e 3,8% dentro de um intervalo de 14 e 7 dias, respectivamente. No entanto, nos últimos 30 dias, TRX apresentou uma valorização geral de 2,12%.

O desempenho do ativo permanece equilibrado à medida que essas flutuações continuam, enquanto a incerteza afeta a mente dos investidores interessados. Vamos analisar o que a recente movimentação de preços revela sobre o token.

Movimentação recente de preços do TRX

O TRX registrou um aumento significativo em junho, ultrapassando a marca de $0.08 pela primeira vez em quase um ano. Esse avanço foi impulsionado por sua conexão com o Ethereum e por desenvolvimentos positivos em seu ecossistema.

No entanto, no mesmo mês, surgiram notícias sobre o processo movido pela SEC contra o fundador da Tron, Justin Sun, devido à classificação do token como um valor mobiliário não registrado e outras entidades relacionadas, o que afetou significativamente o preço. Em decorrência disso, o TRON caiu para cerca de $0.06527 em 10 de junho.

Apesar dos contratempos, o TRX se recuperou e voltou a atingir cerca de $0.08056 em 21 de julho. No dia seguinte, experimentou um aumento significativo de mais de 15%, alcançando uma alta de meio dia de $0.09317.

Desde então, o preço caiu, embora, em 28 de julho de 2023, tenha se mantido em aproximadamente $0.08345 devido a relatórios de inflação.

Em todas as frentes, o token tem o potencial de ser tanto bearish quanto bullish, um atributo que deixa os investidores mais perplexos. Um gráfico diário mostrando os indicadores do TRX poderia fornecer pistas sobre as ações de curto e longo prazo do ativo.

Análise Técnica

Com base no gráfico acima, o preço do TRX está atualmente sendo negociado acima das médias móveis de 50 dias e 200 dias, o que sugere uma forte tendência de alta à medida que os compradores consolidam sua posição.

No entanto, o indicador MACD está sendo negociado abaixo da linha de sinal, com barras de histograma vermelhas emergentes, o que sugere uma tendência de baixa e uma pressão de venda predominante no TRX.

O Índice de Força Relativa (RSI) está em 43,79, caindo abaixo da região de sobrevenda (30). Enquanto as médias móveis indicam sinais de alta, os indicadores RSI e MACD sugerem mais reversões bearish para o Tron (TRX) nos próximos dias.

Alguns traders podem interpretar isso como uma oportunidade de compra para acumular mais tokens TRX, antecipando reversões bullish nos próximos meses.

Níveis-chave de preço

Conforme mostrado no gráfico, TRON/USDT está sendo negociado no suporte da linha de tendência, e também existe um nível significativo de resistência em $0.09.

Se a moeda se mantiver acima do suporte da linha de tendência, pode indicar a continuação da atual tendência de alta, com a possibilidade de ultrapassar a resistência em $0.09.

Essa superação poderia levar a uma maior valorização do preço e a um rali de alta. Por outro lado, se a moeda não conseguir manter o suporte da linha de tendência, pode ocorrer uma retração bearish.

Análise dos especialistas sobre as previsões de curto e longo prazo do Tron (TRX)

De acordo com a DigitalCoinPrice, é previsto que o preço do TRX alcance $0.17 até o final do ano, $0.28 em 2025 e uma taxa média de negociação de $0.85 a longo prazo em 2030.

Segundo o CaptainAltCoin, é possível que o TRX caia para um mínimo de $0.0613 em 2033 e tenha uma média em torno de $0.00705.

Até 2025, estima-se que o valor do token alcance $0.1672, mas a sobrevivência nos próximos anos é incerta. Os especialistas acreditam que o token possivelmente se tornará sem valor e se extinguirá.

O Bitnation baseia sua análise em especulações. Até o final de 2023, espera-se que o TRON alcance um preço máximo de $0.1404. O preço mínimo provavelmente cairá para $0.0935, enquanto a média é prevista para ser negociada em $0.117.

A longo prazo, é provável que o TRX continue seu rali para $0.68, com uma média em torno de $0.662 e uma queda para um valor mínimo de $0.639 até 2030.

Possíveis fatores que impulsionam a movimentação de preços do TRX

Com o tempo, vários fatores afetam o preço das moedas no mercado de criptomoedas. Assim, como acontece com todo token, esses fatores podem impulsionar o preço para cima ou para baixo.

Relatório de Dados de Inflação dos EUA

O preço do Tron disparou em 28 de julho após a divulgação de dados positivos sobre a inflação do consumidor nos EUA. O token TRX atingiu US$ 0,084, o nível mais alto desde 23 de julho.

O Bureau of Labor Statistics relatou um aumento nos gastos de consumo pessoal (PCE), no PCE central e no índice de inflação preferido pelo Fed. O índice de preços ao consumidor (IPC) também indicou uma queda na inflação, o que influenciou na decisão do “Federal Reserve” de aumentar as taxas de juros em 0,25%.

Essa notícia impactou a tendência de mercado do Tron e impulsionou seu preço naquele dia. Portanto, a decisão do “Federal Reserve” de manter as taxas de juros inalteradas por um período prolongado pode ter implicações positivas para o Tron e outras criptomoedas.

Atualizações recentes no ecossistema Tron

Neste mês, a blockchain do Tron celebrou a marca de 170 milhões de contas, uma conquista significativa. Além disso, o Tron ganhou destaque ao apoiar seu primeiro ativo do mundo real (RWA), o stUSD, o que gerou um aumento de interesse na plataforma.

Esses desenvolvimentos positivos vieram após um período desafiador para a moeda em junho, quando sua disponibilidade na blockchain Ethereum foi ofuscada por uma ação legal da SEC, que acusou o Tron de fraude.

Um tweet do fundador do Tron, Justin Sun, sobre o uso de uma ponte da rede BitTorrent para acessar recursos e aplicativos descentralizados (DApps) do Ethereum também pode atrair novos investidores.

#TRON (#TRX) agora expandiu seu alcance ao entrar em funcionamento na blockchain do #Ethereum aproveitando a ponte do #BitTorrent. Com o endereço 0x50327c6c5a14dcade707abad2e27eb517df87ab5, #TRX agora está totalmente acessível dentro do ecossistema do Ethereum. — H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) 2 de junho de 2023

Em última análise, essas atualizações e avanços recentes têm o potencial de influenciar positivamente o desempenho do Tron no mercado de criptomoedas.

Alternativa: Wall Street Memes se aproxima de US$ 20 milhões na fase de pré-venda:

>>>Visite a Pré-Venda do Wall Street Memes <<<

Wall Street Memes é um projeto de criptomoeda meme que tem como objetivo reviver a cultura histórica da comunidade original de Wall Street. O projeto se conecta à indústria de criptomoedas, aproveitando o poder dos memes e reunindo pequenos investidores em solidariedade.

WSM, o token nativo do projeto, se tornou rapidamente uma sensação entre as moedas meme. O lançamento da pré-venda alcançou um sucesso notável, atraindo um interesse entusiasmado de investidores e traders.

Com uma comunidade impressionante nas redes sociais de mais de 1 milhão de membros, Wall Street Memes conquistou uma atenção significativa no mundo das criptomoedas. Como resultado, existem grandes expectativas e muitos antecipam um aumento substancial no valor do token. A abordagem única do projeto e sua popularidade generalizada o tornam uma perspectiva emocionante no mercado de criptomoedas.

Recursos da Wall Street Meme Coin

Os principais recursos da Wall Street Meme Coin atraem ainda mais investidores e desenvolvedores. Eles incluem:

Poder dos memes A Wall Street Meme Coin lidera o movimento das moedas meme, incorporando humor, cultura da internet e tendências impulsionadas por memes. Com uma abordagem divertida e descontraída, o projeto envolve sua comunidade por meio do poder dos memes.

Postura centralizada na independência financeira Em sua essência, a WSM abraça uma narrativa anticapitalista, desafiando a influência tradicional de Wall Street e buscando um sistema financeiro mais equitativo. Além disso, capacitar pequenos investidores e promover a independência econômica para todas as origens é um objetivo central.

Sistema baseado na comunidade Além disso, a filosofia orientada pela comunidade da Wall Street Meme Coin é crucial para seu sucesso. O projeto valoriza perspectivas diversas e enfatiza o poder coletivo de sua comunidade, promovendo um sentimento de unidade e força em sua jornada conjunta.

As pré-vendas da Wall Street Memes estão disparando em direção a US$ 20 milhões

O desempenho da pré-venda da WSM tem sido impressionante, assim como os sucessos do PEPE e Sponge em suas fases iniciais. Até o momento, ela arrecadou mais de US$ 18,8 milhões, atraindo respostas entusiasmadas dos investidores, com expectativas positivas para seu sucesso.

Atualmente, o token está sendo negociado a US$ 0,0325, e a próxima fase começará em aproximadamente 32 horas, com um preço ligeiramente mais alto de US$ 0,0328.

A tokenômica da WSM destina 80% dos tokens para recompensas à comunidade e marketing ativo, visando oferecer uma grande parte de sua liquidez de volta. Essa compreensão da tokenômica da WSM é uma das razões pelas quais os investidores estão ansiosos para participar das pré-vendas.

Após a pré-venda, a WSM será listada em várias exchanges, atraindo mais investidores e contribuindo para o crescimento da comunidade.

Enquanto isso, o Airdrop da Wall Street Memes está ativo no site oficial do token, e os participantes podem ganhar recompensas significativas. Cinco ganhadores sortudos receberão cada um US$ 10.000 em tokens $WSM, totalizando US$ 50.000 em dividendos.

Dessa forma, o objetivo do airdrop é retribuir à comunidade e recompensar os participantes que concluírem tarefas específicas. Para ser elegível, os participantes devem seguir as contas de mídia social da WSM, adquirir tokens $WSM, fornecer comprovante de compra e cumprir outras tarefas especificadas.

Além disso, os participantes podem ganhar recompensas significativas em tokens e contribuir para a comunidade animada e solidária da WSM, envolvendo-se nessas atividades.

Para adquirir tokens WSM, potenciais investidores podem começar vinculando suas carteiras digitais ao site do token e trocando seu ETH ou USDT por WSM. Ademais, o token pode ser adquirido usando seus cartões bancários por meio do site.