Nova startup de Musk, xAI estuda a verdadeira natureza da IA com equipe multidisciplinar de ética

O recente anúncio de Elon Musk sobre sua nova empresa de inteligência artificial, a xAI, gerou uma discussão sobre a necessidade urgente de abordar o potencial e os riscos da IA.

Assim, Musk decidiu lançar sua empresa com a missão de “compreender a verdadeira natureza do universo”. Isso destaca a urgência de lidar com questões existenciais relacionadas à IA.

Além da missão fundamental da nova empresa, a formação de tal organização levanta a questão de como as organizações que lideram o desenvolvimento da IA devem responder a aspectos cruciais relacionados a esta nova tecnologia.

É imperativo ter as pessoas certas com a expertise adequada na posição correta para fornecer respostas significativas.

Dessa forma, dentre outras questões, a preocupação fundamental reside em quem, dentro dessas organizações, tomará uma parte ativa nos efeitos de curto e longo prazo da tecnologia de IA que estão desenvolvendo.

O desenvolvimento da IA engloba domínios que vão além da ciência da computação. Em vez disso, o desafio é multidimensional e exige insights de diversas disciplinas.

Por isso, podemos usar o termo ‘problema de alinhamento’ para descrever precisamente o desafio enfrentado ao implementar a IA. Máquinas frequentemente tendem a interpretar erroneamente as instruções fornecidas por seres humanos. Isso pode resultar em desinformação e viés, podendo até mesmo corroer o tecido social.

Portanto, é essencial obter uma compreensão abrangente dos objetivos, valores humanos e da inteligência para abordar essa questão. Pensando além da tecnologia, é crucial adotar uma abordagem holística que una insights de ética, neurociência e filosofia para enfrentar esse problema.

Como deve ser a equipe ideal em uma empresa de IA, segundo Musk?

Ao considerar o xAI como o modelo líder para futuras pesquisas em IA, é fundamental que visualizemos uma estrutura interna composta por profissionais de diversas áreas. Idealmente, a equipe deveria contar com um Chefe de IA e Eticista de Dados, cuja função principal seria abordar os impactos éticos da IA e do uso de dados, tanto a curto como a longo prazo.

Esses profissionais precisariam desenvolver princípios éticos para orientar o uso de dados, definir os direitos dos cidadãos em relação à utilização de dados de IA e estabelecer arquiteturas de referência.

Além disso, as organizações deveriam criar a posição de um Arquiteto-Chefe Filósofo, cujo foco seria lidar com preocupações existenciais de longo prazo. Eles seriam responsáveis por definir e salvaguardar políticas, interruptores de desligamento e portas dos fundos para a IA. A fim de alinhá-la de forma estreita com os objetivos e as necessidades humanas. A prioridade seria moldar um quadro ético para orientar o comportamento da IA.

Além disso, a organização deveria contar com um Chefe Neurocientista, cuja função seria explorar como os modelos de IA geram inteligência. Além de identificar os modelos de cognição humana relevantes para o desenvolvimento da IA. Essa função envolveria a compreensão das operações internas da IA a partir de uma perspectiva neurocientífica.

Dessa forma, montar uma equipe abrangente para startups de IA é apenas o primeiro passo. Essas plataformas também precisariam de tecnólogos para transformar suas ideias em tecnologias eficazes e responsáveis.

Na era da IA, os líderes precisam estabelecer fluxos de trabalho em que os humanos estejam no controle. Dessa forma, isso ajudaria a implementar medidas de segurança recomendadas pelo “arquiteto-chefe da filosofia”.

Em seguida, as plataformas poderiam traduzir os protocolos ou políticas definidos pelo Chefe de IA e Eticista de Dados em sistemas funcionais.