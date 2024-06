Nova York apresenta novo projeto de lei que proíbe conteúdo viciante em mídias sociais para menores

A legislatura do estado de Nova York apresentou um novo projeto de lei na sexta-feira que proibirá as empresas de mídia sociais de mostrar conteúdo viciante a usuários menores de 18 anos.

Qualquer pessoa que violar esta regra terá 30 dias para corrigir o problema. Caso contrário, eles terão que pagar US$ 5.000 por usuário menor de idade.

Como esperado, as empresas de mídia social não estão satisfeitas com esta notícia.

Nova York tentará limitar o acesso de crianças a conteúdo viciante de mídia social. Isso porque a legislatura estadual aprovou um projeto de lei que impedirá que aplicativos de mídia social mostrem “conteúdo viciante” a usuários menores de 18 anos. Isso, a menos que tenham consentimento dos pais.

O projeto foi patrocinado pelas seguintes pessoas:

Senador estadual Andrew Gournades

Procuradora-geral de Nova York, Letitia James

Membro da Assembleia Nily Rozic

A governadora Kathy Hochul ainda não assinou o projeto. Mas considerando que ela postou uma declaração a favor do projeto quando ele foi aprovado, é justo dizer que em breve se tornará uma lei.

“Nova York está liderando o país na proteção de nossos filhos contra feeds viciantes de mídia social e na proteção de seus dados pessoais contra empresas predatórias.” – Governadora Kathy Hochul

Ela também acrescentou que, com esta medida, estarão a dar um passo mais próximo de abordar os casos crescentes de crises de saúde mental juvenil. Além de criar um ambiente digital seguro para eles.

O que significa esta nova lei?

A Lei Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids exigirá que empresas de mídia social como Instagram e TikTok alterem o tipo de algoritmo que usam para usuários menores de idade. Assim, em vez do algoritmo usual baseado em recomendações, eles agora terão que usar um algoritmo de cronologia reversa.

Basicamente, quando o conteúdo é mostrado com base em recomendações, ele usa as ações anteriores do usuário. E as informações disponíveis no dispositivo para encontrar o conteúdo com o qual ele tem maior probabilidade de interagir. Naturalmente, os usuários ficam mais tentados a continuar rolando nessa situação.

Por outro lado, a cronologia reversa mostra o conteúdo simplesmente com base na hora da postagem, ou seja, do mais recente ao mais antigo, sem levar em consideração nenhuma preferência pessoal.

Qualquer empresa que violar esta regra terá 30 dias para corrigir o problema. Caso contrário, terão que pagar uma multa de US$ 5.000 por usuário menor de idade afetado.

Havia outra cláusula no projeto de lei que proibia as empresas de enviar notificações para crianças entre 12h e 6h. No entanto, uma emenda na segunda-feira removeu este dispositivo.

Uma segunda lei (a Lei de Proteção de Dados Infantis de Nova Iorque) foi introduzida no estado logo após o novo projeto de lei acima mencionado. Impede que sites online coletem dados de atividades de usuários menores de idade, a menos que tenham seu consentimento.

O que as empresas de mídia social têm a dizer sobre a nova decisão de NY?

A Meta divulgou um comunicado dizendo que, embora não concorde com todas as cláusulas mencionadas no projeto de lei, continuará a cooperar com os legisladores para encontrar alguns pontos em comum e criar um ambiente seguro para usuários menores de idade.

Além disso, a Meta também parabenizou Nova York por ser um dos primeiros estados a aprovar legislação sobre o assunto.

A NetChoice (um grupo cujos membros incluem Google, Meta e Snapchat), por outro lado, teve uma reação mais severa ao projeto de lei e chamou-o de “inconstitucional e um ataque à liberdade de expressão”.

Ele acredita que, uma vez que esta lei exigirá que as plataformas censurem o conteúdo, a menos que o usuário verifique sua idade com uma identificação governamental. Esta lei pode também abrir caminho para que o governo mantenha um controle sobre quais sites ou conteúdos um usuário vê.

Aliás, de acordo com um estudo da Escola de Saúde Pública Harvard TH Chan, empresas de mídia social como Meta, TikTok, Snapchat e YouTube ganharam colossais US$ 11 bilhões com publicidade para menores. Portanto, tais reações são bastante naturais.

Uma ação semelhante também ocorreu no Canadá em março, quando quatro conselhos escolares processaram Meta, ByteDance e Snapchat por prejudicarem a mente dos jovens.

O processo acusou estes gigantes das redes sociais de conceberem os seus sistemas de uma forma que promove o uso compulsivo e reconfigura a forma como as crianças se comportam e pensam.