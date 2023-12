Novas regras da UE obrigam empresas de tecnologia a contribuir para a preservação do meio ambiente

Após se tornar a primeira potência mundial a introduzir leis sobre inteligência artificial, a UE chegou a um acordo político sobre a nova Diretiva de Dever de Diligência Sustentável Corporativa (CSDDD ou CS3D, em inglês), anunciado em 14 de dezembro.

De antemão, as maiores empresas do mundo, incluindo gigantes de tecnologia dos EUA, como a Apple, agora terão que relatar sobre sustentabilidade empresarial. A nova diretiva também exige que eles evitem que empresas e parceiros da cadeia de suprimentos afetem negativamente o meio ambiente ou os direitos humanos.

Ou seja, uma vez implementadas, tanto empresas da UE quanto não pertencentes à UE na região devem cumprir obrigações ambientais e de direitos humanos abrangentes.

O que isso significa para as empresas?

A diretiva sobre sustentabilidade corporativa se aplica a empresas da UE com um faturamento global líquido superior a 150 milhões de euros. Em setores de alto impacto, como alimentação, vestuário e fabricação têxtil, o limite é menor – 250 milhões de funcionários e 40 milhões de euros em faturamento global líquido.

Sob as novas obrigações ambientais, as empresas abrangidas pela diretiva terão que adotar um plano de transição climática que garanta que seu modelo de negócios e estratégia estejam voltados para limitar o aquecimento global a 1,5 °C.

A princípio, os diretores das empresas terão sua remuneração diretamente vinculada à implementação de seus planos de transição climática, intensificando a pressão sobre eles. Sendo assim, empresas não pertencentes à UE que atendam a critérios específicos também terão a obrigação de cumprir os requisitos da diretiva. Embora os critérios ainda não tenham sido revelados.

As novas regras tornarão mais empresas responsáveis por seu impacto na sociedade e irão orientá-las em direção a uma economia que beneficie as pessoas e o meio ambiente.

– Jozef Síkela, Ministro da Indústria e Comércio

Além do mais, também serão avaliados os impactos adversos ambientais e de direitos humanos decorrentes de suas próprias operações. Portanto, as empresas também terão que lidar com aqueles causados por seus parceiros de negócios, tanto a montante quanto a jusante.

A imposição de uma multa de até 5% do faturamento global líquido e a divulgação pública estão previstas para as empresas que violarem as novas regras.

Os impactos mencionados incluem perda de biodiversidade, trabalho infantil, poluição e exploração de trabalhadores. Além disso, as empresas terão que monitorar a eficácia das medidas e da política de due diligence que implementam, anunciando publicamente quaisquer procedimentos para esta última.

Apple já toma medidas para atingir os objetivos da diretiva

A Apple pode não sofrer um impacto significativo entre as mais de 50.000 empresas afetadas pelo CSDDD. Uma vez que já está trabalhando em direção a objetivos semelhantes. As iniciativas de responsabilidade social corporativa (CSR), responsabilidade ambiental e transparência anual de fornecedores da empresa mostram que a Apple já se preocupa com as questões abordadas pela diretiva.

Embora a Apple possa enfrentar alguns problemas em sua cadeia de suprimentos, há uma chance de que ela já os tenha enfrentado.

A Apple enfrentou críticas em setembro de 2023 devido à exibição do vídeo “Mother Earth” durante o lançamento do iPhone 15. A empresa estava tentando chamar a atenção para a importância das práticas de CSR, afirmaram os críticos.

Com as novas regulamentações do CSDDD em vigor, a Apple não será a única gigante da tecnologia a trabalhar para melhorar os esforços de CSR.