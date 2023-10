Novo concorrente do ChatGPT-4: gigante da tecnologia chinesa Baidu anuncia o Ernie Bot 4

A Baidu apresentou seu mais recente modelo Ernie Bot, o Ernie 4.0, alegando que ele se compara ao GPT-4 da OpenAI. Este lançamento torna-se um marco significativo no desenvolvimento da inteligência artificial (IA) na China.

A Baidu demonstrou as capacidades do Ernie 4.0 na conferência Baidu World 2023 em Pequim, no dia 17 de outubro. O CEO da empresa, Robin Li Yanhong, destacou a proficiência do bot em compreender questões complexas, gerar imagens e realizar cálculos básicos.

Avanços do Ernie Bot

Durante a conferência, Robin Li enfatizou que o Ernie Bot 4 melhorou substancialmente sua capacidade de compreender, raciocinar, gerar e memorizar informações. Essas melhorias aprimoraram significativamente o desempenho geral do bot, posicionando-o como um concorrente digno do GPT-4 da OpenAI.

Enquanto isso, Lu Yanxia, analista da consultoria de setor IDC, expressou preocupações sobre a necessidade de destaques mais significativos no Ernie 4.0 em comparação com sua versão anterior. Embora o uso prático possa revelar melhorias tangíveis, as atualizações precisas em relação à versão anterior não eram aparentes no momento da demonstração.

Apesar desse ceticismo inicial, a Baidu continua sendo pioneira no cenário de IA, especialmente na China, onde a tecnologia de IA é atualmente um dos principais focos de desenvolvimento. Um aspecto notável do lançamento do Ernie 4.0 da Baidu foi o compromisso de integrar a tecnologia de IA generativa em seu portfólio de produtos.

Portanto, essa ação destaca a determinação da Baidu em tornar a IA mais acessível e aprimorar a experiência do usuário. Durante o evento, Robin Li demonstrou a integração do Ernie no Baidu Map, permitindo que os usuários acessem várias funções por meio de consultas em linguagem natural.

Além disso, tal abordagem simplificada elimina a necessidade de os usuários navegarem manualmente por milhares de opções. Essa integração mostra a visão da Baidu de incorporar a tecnologia de IA na vida cotidiana e melhorar a usabilidade de seus serviços.

Baidu enfrenta desafios regulatórios no cenário de IA da China

As autoridades chinesas recentemente emitiram diretrizes e regras para garantir que o conteúdo gerado por IA esteja em conformidade com os padrões de segurança. Uma regulamentação proposta sugere o uso de um sistema de lista negra para proibir dados de treinamento do LLM com mais de 5% de conteúdo ilegal.

Por exemplo, ao lidar com tópicos sensíveis, o Ernie Bot da Baidu redireciona prontamente a conversa para assuntos menos controversos, seguindo as restrições regulatórias.

Quando introduziram essa versão em junho, a Baidu já havia afirmado que seu Ernie Bot 3.5 superava o GPT 3.5 da OpenAI em compreensão. Além disso, demonstrou um desempenho superior ao do GPT-4 em algumas capacidades no idioma chinês.

A empresa vem integrando ativamente as capacidades do Ernie Bot em várias aplicações, incluindo busca e mapas, para aprimorar a experiência do usuário. Vale ressaltar que, após obter a aprovação do governo em agosto, a Baidu iniciou os testes do Ernie Bot em março e os disponibilizou ao público em geral.

Desde então, conquistou uma base de usuários de 45 milhões de pessoas e envolveu 54.000 desenvolvedores, conforme foi confirmado pelo Diretor de Tecnologia da Baidu, Wang Haifeng. Enquanto isso, durante a conferência, a Baidu anunciou o lançamento de uma ferramenta de IA de nível empresarial projetada para auxiliar as empresas na elaboração de relatórios de análise de mercado.

O progresso da Baidu no desenvolvimento de IA e sua competição com os grandes desenvolvedores internacionais são evidentes. No entanto, os investidores podem ter preocupações sobre o desempenho e as perspectivas da empresa no cenário de IA em constante mudança.

Além disso, no início deste ano, as ações da Baidu em Hong Kong registraram uma queda de 1,7%, levantando questões sobre o desempenho da empresa.