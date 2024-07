Novo regulamento da UE obriga Apple a facilitar a remoção da bateria do iPhone

O novo Regulamento de Baterias da União Europeia exige que todos os dispositivos portáteis tenham baterias que sejam fáceis de remover e substituir, tanto por consumidores, quanto operadores independentes. As empresas precisam entrar em conformidade com a nova regra até 2027.

O novo processo, que usará a tecnologia de “descolamento adesivo induzido eletricamente”, tornará a remoção da bateria do iPhone muito mais fácil.

A previsão é que ele seja lançado no modelo iPhone 16 este ano e depois expandido para o iPhone 17 no ano que vem.

A nova regra é chamada de Novo Regulamento de Baterias da União Europeia, que exige que todos os dispositivos portáteis tenham baterias que sejam fáceis de remover e substituir por consumidores ou operadores independentes, isso até 2027.

O objetivo deste regulamento é promover a sustentabilidade e reduzir o lixo eletrônico.

Aliás, a Apple não é a única que terá que mudar o design de sua bateria. Outros fabricantes de smartphones também terão que obedecer às mesmas regras e ajustar seus designs de bateria de acordo.

Sobre o processo de remoção da bateria

O processo atual de remoção da bateria é muito complexo. Veja:

Primeiro, você precisará de uma pinça para retirar a bateria antiga, que está firmemente presa no lugar por tiras adesivas.

Então, você precisará de uma “máquina e bandeja especializadas” para inserir a nova bateria.

Em suma, pode levar várias horas para fazer a substituição. No entanto, espera-se que a nova maneira torne as coisas muito mais simples. Ela usa uma nova tecnologia chamada “descolamento adesivo induzido eletricamente”.

Basicamente, no novo design, a bateria será envolta em uma capa de metal (ao contrário da atual capa de papel alumínio) e você pode usar uma pequena corrente elétrica para retirá-la de sua posição.

Não há confirmação de quando podemos esperar ver essa tecnologia em uso. Mas se tudo correr conforme o planejado, ela pode estrear no iPhone 16 este ano e então expandir para todas as versões do iPhone 17 este ano.

O analista Ming-Chi Kuo foi o primeiro a dar a entender essa mudança. Ele disse que o iPhone 16 pode ser o primeiro a apresentar uma bateria de alta densidade com um case de aço.

A princípio, trocar a bateria do iPhone ainda deve ser difícil para usuários comuns

Embora seja uma mudança positiva, ela não elimina imediatamente todos os desafios de remover e substituir a bateria de um iPhone. Afinal, abrir um iPhone em si é um desafio.

O adesivo e os parafusos que prendem a tela e a capa do iPhone são fortes demais para serem removidos manualmente. A menos que você tenha ferramentas especiais, isso não pode ser feito. Portanto, a empresa ainda recomenda que os clientes levem seus iPhones a profissionais para substituição da bateria.

O iPhone 16 ainda exigiria assistência profissional e os usuários teriam que contar com as lojas da Apple para trocar suas baterias. Dito isso, o processo seria muito mais simples.

Isso pode mudar, pois especialistas acreditam que a regulamentação da UE pode obrigar a Apple a tornar as baterias do iPhone substituíveis pelo usuário até 2025. Mas nada pode ser dito com certeza agora.

A Agence Nationale des Frequences (ANFR) da França também proibiu temporariamente a venda do iPhone 12 em setembro de 2023, pois sua emissão de radiação excedeu o padrão legal da União Europeia.

Mais uma vez, a UE está pressionando a Apple. Isso definitivamente seria uma mudança bem-vinda para clientes que não querem gastar muito tempo ou dinheiro para substituir a bateria.

Além disso, eles não precisarão mais depender de um profissional, pois podem fazer isso no conforto de suas casas, no seu próprio tempo – sem mais aborrecimentos.

Espera-se que este seja um grande ano para a Apple. A empresa anunciou algumas grandes atualizações, como o iOS18 e a introdução do Apple Intelligence (AI) em seus produtos.