Nubank iniciará serviços de Bitcoin Lightening para transferências de dinheiro a clientes latino-americanos

O banco online brasileiro Nubank fez uma parceria com a plataforma de soluções de pagamento Lightspark para levar a Bitcoin Lightening Network a 100 milhões de clientes latino-americanos.

De acordo com o anúncio, a Lightspark apresentará aos usuários do Nubank a estrutura Universal Money Address (UMA). O objetivo é construir produtos que, potencialmente, forneçam serviços de pagamento rápidos e confiáveis ​​a custos mais baixos.

Nubank e Lightspark firmam parceria vital para impulsionar serviços financeiros

Em comunicado, a Lightspark disse que trabalhará com o Nubank para integrar o Lightning e mapeamento e construir outros produtos no futuro. Além disso, o padrão proposto de Endereço Monetário Universal é baseado no Lightning e fornece aos usuários um endereço semelhante ao de e-mail para transferências de dinheiro.

O diretor-executivo do Nubank, Thomaz Fortes, destacou que a integração faz parte do plano da empresa para transferências em blockchain de alta velocidade e baixo custo.

Estamos muito entusiasmados com esta parceria para o futuro da “Internet do Dinheiro” e da chamada “Finternet” de acordo com o artigo do BIS. https://t.co/iqafBBNpUx – Thomaz Fortes (@thomazlysafor) 25 de junho de 2024

Da mesma forma, a Lightspark observou que a integração foi uma conquista positiva para a Lighting Network e assim aumentará o uso geral da rede. O CEO da Lightspark, David Marcus, expressou sua satisfação com o progresso recente, observando que é um desenvolvimento positivo para seus clientes.

Notavelmente, o Nubank conta com o apoio da Berkshire Hathaway e suporta a negociação de quatorze criptomoedas. O banco também colaborou com o emissor de stablecoin Circle em novembro passado para expandir a adoção do USDC.

O Nubank tem cerca de 92 milhões de clientes no Brasil e os 8 milhões restantes, os quais residem principalmente no México e na Colômbia. Portanto, a maior parte de seu volume de negociação de criptomoedas vem de pares de negociação com BRL.

Os dados da Kaiko Research mostram que os pesos mexicano, argentino e colombiano são os outros pares de negociação mais comuns.

Líderes do setor reagem à parceria da Lightspark com o Nubank

Enquanto isso, o cofundador da Lightspark, Christian Catalini, expressou sua satisfação pelo fato de o Nubank ter escolhido a Lightspark para a integração da Bitcoin Lightening Network.

Segundo Catalini, a parceria é um marco para o Nubank atingir seu objetivo de oferecer as melhores soluções de pagamento. Ele enfatizou o compromisso do Nubank em acelerar o crescimento e fornecer serviços de blockchain mais eficientes.

Além disso, o gerente de projeto da Jay Strategies elogiou a parceria, observando que a Lightning Network é uma solução confiável para swaps e que mais pessoas deveriam adotá-la para fins financeiros.

Além disso, uma plataforma alimentada por IA, a Altinvest.finance, classificou a parceria como inovadora, descrevendo-a como uma integração bem-sucedida entre bancos e tecnologias de criptomoedas inovadoras.

De acordo com a plataforma, essas parcerias incentivam os serviços financeiros tradicionais a adotar o Bitcoin e outras criptomoedas.

Além disso, o provedor de serviços financeiros Paxful observou que a Lightning Network permite que qualquer pessoa use Bitcoin para pagar por bens e serviços. Esses serviços incluem transporte público, lojas online e físicas, restaurantes, cafeterias, etc.

“2⃣ Faça pagamentos mais rápidos com Bitcoin. A Lightning Network permite que qualquer pessoa use #Bitcoin como pagamento por bens e serviços, como transporte público, lojas online e físicas, e até mesmo restaurantes e cafeterias.” – Paxful (@paxful) 24 de junho de 2024

Relatórios recentes revelam que mais usuários estão se juntando à Bitcoin Lightning Network diariamente, com sua capacidade aumentando para US$ 363 milhões, mostrando assim seu rápido crescimento.

A adoção da Lightning Network pelo Nubank pode encorajar mais expansão e possivelmente aumentar a adoção de criptomoedas na região da América Latina.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.