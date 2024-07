Nvidia está enfrentando acusações antitruste da Autoridade de competição da França

A autoridade francesa de concorrência, Autorité de la concurrence, está se preparando para tomar medidas contra a Nvidia. Isso porque a empresa supostamente violou as regras antitruste do país.

A autoridade de concorrência francesa, Autorité de la concurrence, está pronta para apresentar acusações antitruste contra a Nvidia. Esta será a primeira acusação desta natureza contra a fabricante de chips líder de mercado e uma das empresas mais valiosas do planeta.

Os detalhes exatos das acusações ainda não se tornaram públicos, mas as autoridades publicaram um relatório detalhado na sexta-feira que fala sobre suas preocupações gerais sobre a indústria de IA generativa. Este relatório tem várias menções à Nvidia, que é muito possivelmente o gatilho que levou às acusações antitruste.

A maior preocupação é a possibilidade de um monopólio. As autoridades lançaram uma investigação no mercado de IA para ver quanto espaço havia para competição. E eis que eles ficaram surpresos ao ver que o mercado é fortemente dependente dos chips da Nvidia.

Embora a Nvidia não tenha sido explicitamente acusada de tentar controlar o mercado, as autoridades estão preocupadas que tal dependência possa levar a problemas como fixação de preços, restrições na produção, discriminação e condições contratuais injustas.

Além disso, as últimas parcerias da Nvidia estão colocando mais lenha na fogueira. O investimento recente da empresa em provedores de serviços de nuvem focados em IA, como a CoreWeave, deixou as autoridades preocupadas com o crescente controle da empresa sobre o mercado.

Se as acusações forem comprovadamente genuínas, a companhia terá que pagar uma multa de até 10% do seu faturamento anual total.

Por que a Nvidia é um alvo?

Alguns de vocês podem estar se perguntando por que a Nvidia está de repente na mira de acusações de monopolização de mercado. Bem, para começar, é importante notar que a Nvidia não é a única empresa mencionada no relatório. Outros gigantes da tecnologia como Meta, Microsoft e Google também foram citados.

No entanto, não é nenhuma surpresa que a Nvidia tenha sido uma delas. Afinal, a empresa agora é uma das maiores empresas do mundo em termos de capital de mercado, que recentemente ultrapassou a impressionante marca de US$ 3,2 trilhões.

Até mesmo o mercado de hardware de IA é altamente dependente da Nvidia, com pelo menos 70% a 95% sob o controle da empresa. Claro, há outras empresas como AMD e Intel que competem com a empresa, mas não é uma luta emocionante, com a Nvidia estando muito à frente de cada um de seus rivais.

Vale a pena notar que, nos EUA, a empresa está lutando contra uma questão separada com a FTC sobre sua tentativa de obter uma licença que lhe permitirá exportar produtos para o Oriente Médio, uma região fortemente sancionada. Além disso, a empresa também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça.

Acusações de setembro de 2023

Curiosamente, esta não é a primeira vez que a Nvidia sofre acusações de práticas anticompetitivas por autoridades da França. No ano passado, em setembro, a Autoridade Francesa de Concorrência conduziu batidas nos escritórios locais da empresa sob suspeitas semelhantes.

Naquela época, o nome da Nvidia não foi revelado publicamente. Assim sendo, tudo o que as autoridades disseram foi que uma empresa envolvida no setor de GPU estava supostamente participando de práticas anticompetitivas.