O aplicativo ‘TikTok Notes’ de compartilhamento de fotos do TikTok, está pronto para competir com o Instagram

O TikTok está lançando um novo aplicativo de fotos chamado TikTok Notes para competir com o Instagram. Pelo menos 95 milhões de fotos e vídeos são compartilhados no Instagram todos os dias. Além disso, a plataforma conta com cerca de 2,5 bilhões de usuários ativos mensais. O TikTok agora quer uma fatia disso.

Como parte de nosso compromisso contínuo em inovar a experiência do TikTok, estamos explorando maneiras de capacitar nossa comunidade a criar e compartilhar sua criatividade com fotos e texto em um espaço dedicado para esses formatos. – Porta-voz do TikTok

O que é o TikTok Notes?

💡 O TikTok Notes é um aplicativo de compartilhamento de fotos do TikTok, que será um espaço dedicado apenas para postagens de fotos. Vários usuários já foram notificados de que suas imagens agora serão postadas no TikTok Notes por padrão, a menos que optem por não participar.

Porém, o TikTok ainda não finalizou o design do aplicativo, então ainda não há data oficial de lançamento. No entanto, alguns usuários recorreram à sua conta no X para compartilhar uma captura de tela da notificação que receberam.

Dê uma olhada:

Você até pode ter uma prévia do aplicativo em photos.tiktok.com. Até agora, o TikTok Notes parece ser como qualquer outro aplicativo de compartilhamento de fotos. Ou seja, fotos comuns e um espaço para adicionar uma legenda. No momento da redação deste artigo, ainda não está claro quais outras funcionalidades podemos esperar do aplicativo.

Esta não é a primeira vez que ouvimos notícias sobre o aplicativo de fotos do TikTok. No mês passado, uma investigação no arquivo APK do TikTok revelou códigos que indicavam que a empresa poderia estar trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma de compartilhamento de fotos.

Na época, acreditava-se que o nome seria TikTok Photos. No entanto, considerando a captura de tela dos pop-ups compartilhados pelos usuários no X, parece que a empresa decidiu pelo nome TikTok Notes.

Este é um bom momento para o TikTok lançar o TikTok Notes?

Os especialistas do setor têm reações mistas sobre essa notícia. Simplificando, o TikTok Notes é mais ou menos uma réplica do Instagram. Como disse Mike Proulx (diretor de pesquisa da empresa de análise Forrester), o fenômeno de cópia não é novo – e, se feito corretamente, muitas vezes vale a pena.

Por exemplo, os reels do Instagram foram copiados do TikTok, que por sua vez inspirou os YouTube shorts. Contudo, há casos em que copiar outro aplicativo deu errado ou não produziu os resultados esperados. O melhor exemplo disso é o Instagram Threads, que, após um rápido aumento de popularidade no lançamento, viu sua base de usuários despencar em apenas alguns meses.

Desafio #1 para o TikTok Notes

Já temos muitos aplicativos de fotos! Em um momento em que os vídeos de curta duração estão dominando as redes sociais – a ponto de plataformas como Facebook e Instagram incentivarem mais do que outros tipos de conteúdo. Portanto, provavelmente não há um grande mercado para aplicativos de fotos.

O consultor de mídia social Matt Navarra disse que o TikTok Notes pode ser benéfico para usuários que não se sentem confortáveis em compartilhar vídeos.

O TikTok tem mais de um bilhão de usuários ativos, mas apenas uma pequena parte deles realmente está fazendo vídeos. O restante está apenas espiando ou navegando pelo feed. Com este novo aplicativo, os usuários regulares do TikTok que não têm confiança na câmera terão um lugar para compartilhar um vislumbre de suas vidas – basicamente o que popularizou o Instagram e o Facebook em primeiro lugar.

Isso parece um argumento fraco, no entanto, porque se eu não estou confortável gravando um vídeo meu – e realmente só quero postar fotos – eu preferiria fazer isso no Instagram, onde estão todos os meus amigos.

Desafio #2 para o TikTok Notes

O TikTok Notes deve atrair não apenas usuários individuais, mas grupos inteiros para se inscreverem na plataforma. E a mudança deve acontecer rapidamente.

Porque, vamos ser honestos, você não quer apenas compartilhar uma foto com uma legenda incrível a menos que seus amigos (ou talvez alguém que você queira impressionar) estejam vendo. Uma comunidade próspera é necessária para que qualquer aplicativo de mídia social tenha sucesso.

Desafio #3 para o TikTok Notes

O TikTok Notes deve oferecer uma plataforma segura. Este é um ponto importante, especialmente para os obsessivos por privacidade. Dado que o Threads falhou em parte por ser um pesadelo de privacidade, e que o TikTok já foi alvo de investigações da UE por monitoramento e violações de conteúdo. Além de tudo, o TikTok pode sofrer um possível banimento nos EUA. Portanto, o TikTok Notes não deve se envolver em práticas de armazenamento/compartilhamento de dados antiéticas.

Em todo caso, não vamos subestimar a capacidade do TikTok de popularizar uma tendência. Ele já fez isso no passado, e pode fazer isso com o TikTok Notes também – uma visão detalhada de todas as suas funcionalidades nas próximas semanas pode ser empolgante!

Por que o TikTok Notes está sendo lançado como um aplicativo separado?

Até agora, todas as novas funcionalidades que o TikTok adicionou foram incorporadas ao seu aplicativo principal. Desta vez, no entanto, ele decidiu se afastar de sua estratégia habitual e criar todo um novo aplicativo.

🛑 O motivo por trás deste movimento é desconhecido, mas pode ter algo a ver com o iminente banimento do TikTok nos EUA. Os reguladores dos EUA deram ao TikTok um prazo de seis meses para cortar os laços com sua empresa mãe, a ByteDance – ou ser banido nos EUA.

Não está claro se o TikTok Notes também correrá o risco de ser banido. Mas, se não, talvez esta seja uma maneira para a empresa permanecer nos EUA sem ter que abrir mão da ByteDance.

Em outras notícias, o TikTok também começou a testar vídeos de 30 minutos em sua plataforma. Embora este projeto ainda esteja em estágio inicial, se der certo, tanto o YouTube quanto o Facebook terão um concorrente experiente para se preocupar.

Para concluir, parece que o TikTok está indo atrás de todos os seus concorrentes de uma só vez, seja tentando atrair usuários do Instagram com uma forma fresca e inovadora de postar e interagir com fotos através do TikTok Notes ou desafiando a dominância do YouTube e do Facebook quando se trata de conteúdo mais longo.