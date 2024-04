O CEO do TikTok responde à proibição dos EUA e diz ‘Não vamos a lugar nenhum’

O CEO do TikTok respondeu momentos depois de Joe Biden assinar o projeto de lei que dá ao TikTok 270 dias para cortar relações com a ByteDance, ou correr o risco de ser banido.

Os senadores norte-americano Laphonza Butler e Ron Wyden opuseram-se ao projeto de lei, uma vez que pode afetar 8.000 empregos.

O CEO, Shou Chew, diz que eles travarão uma batalha legal que ele espera vencer e acrescenta que o TikTok não vai a lugar nenhum.

Nesta semana, o CEO do TikTok, Shou Chew, disse que espera vencer a batalha legal contra os reguladores que recentemente aprovaram um projeto de lei que força a empresa a cortar laços com sua controladora, a ByteDance, ou enfrentar uma proibição em todo o país.

Momentos depois de o projeto de lei ganhar a assinatura do presidente Joe Biden, Chew postou um vídeo. Nele, o CEO disse: “Fiquem tranquilos – não vamos a lugar nenhum. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos prevalecer novamente.”

A lei fixou o prazo de venda para 19 de janeiro de 2025. Isso significa que o TikTok tem cerca de 270 dias para concluir a venda, a menos que consiga anular a decisão.

Por que os EUA estão banindo o TikTok?

Os EUA estão banindo o TikTok por questões de segurança. A controladora do TikTok é a ByteDance, uma empresa com sede na China. E não é segredo que a relação entre os EUA e a China está no nível mais baixo de todos os tempos neste momento.

Assim sendo, os EUA temem que a China utilize a sua influência sobre a ByteDance e o TikTok para espiar cidadãos norte-americanos ou manipulá-los através de conteúdo direcionado. De qualquer forma, é um enorme risco de segurança.

No entanto, o TikTok garantiu repetidamente que não compartilha dados de usuários com o governo chinês. Na verdade, a empresa chegou a esclarecer que os dados dos usuários norte-americanos ficam armazenados em servidores baseados nos EUA.

Mas nada conseguiu convencer as autoridades norte-americanas. Você pode ler mais sobre as causas do banimento do TikTok em nossa cobertura detalhada do projeto de lei de banimento do TikTok.

O que as autoridades dos EUA têm a dizer sobre a proibição do TikTok?

Abordando a proibição, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que proibir o aplicativo não é seu objetivo principal. É com a propriedade da RPC que eles estão preocupados. PRC significa República Popular da China.

Embora a maioria dos membros da Câmara e outros funcionários apoiem o projeto de lei, a senadora Laphonza Butler, levanta algumas preocupações legítimas.

Numa carta a Biden, Butler escreveu que proibir o TikTok também significaria que todos os 8.000 funcionários norte-americanos que trabalham na empresa perderiam os seus empregos.

Além disso, a proibição também afetará a economia local do país, considerando que muitos criadores e pequenas empresas vivem do aplicativo.

O senador democrata, Ron Wyden, acrescentou que, caso o projeto seja aprovado, o governo ganha o poder de proibir ou forçar a venda de qualquer aplicativo por motivos de segurança.

Segundo ele, futuros administradores podem abusar desse poder e violar os direitos da Primeira Emenda dos cidadãos americanos.

O engraçado é que, apesar de proibir o TikTok para os cidadãos, um oficial de campanha disse que a campanha de reeleição de Biden planeja continuar usando o TikTok. Se isso realmente acontecer, certamente dará aos opositores do projeto outra arma para lutar.

Quais são as duas leis de proibição do TikTok?

O projeto de lei que foi assinado há alguns dias foi o segundo projeto de proibição do TikTok. Enquanto isso, o primeiro projeto de lei acabou aprovado em março. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre as duas determinações legais:

O primeiro projeto de lei concedeu ao TikTok apenas 6 meses, mas o segundo projeto de lei concede 9 meses. Além de mais 90 dias adicionais se Biden estiver convencido de que a empresa fez algum progresso no sentido de se separar da ByteDance.

O primeiro projeto de lei foi apresentado separadamente. Enquanto isso, o segundo projeto foi agrupado em uma legislação de cinco peças que também continha projetos de lei sobre subsídios à Ucrânia, subsídios a Israel e leis de imigração. Esta é uma das principais razões pelas quais o projeto de lei foi aprovado muito mais rapidamente.

O primeiro projeto de lei baniu o TikTok de todas as lojas de aplicativos e de todas as outras plataformas online nos EUA. No entanto, o segundo projeto de lei apenas o proíbe nas lojas de aplicativos dos EUA. Os usuários ainda poderão acessá-lo de outras fontes.

Conclusão

Pequim já anunciou que bloqueará a venda do TikTok a qualquer outra empresa. Na verdade, reviu recentemente as regras de exportação para que a venda possa ser interrompida por motivos nacionais.

É importante notar que mais do que o próprio aplicativo TikTok, a China está preocupada com seu algoritmo de última geração. Portanto, mesmo que o TikTok seja vendido, provavelmente será vendido sem o algoritmo, essa é a razão do seu sucesso, o que será um grande rebaixamento para a empresa.

A outra opção para o TikTok é abandonar sua enorme base de 170 milhões de usuários nos EUA. Em suma, a menos que o TikTok consiga vencer o desafio legal, como espera, nenhuma das opções parece uma boa escolha.