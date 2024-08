O DoJ acusa o TikTok de transferir dados confidenciais dos EUA para a China

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Em resposta à contestação legal do TikTok contra sua proibição, o Departamento de Justiça divulgou um novo relatório acusando a empresa de coletar opiniões de cidadãos dos EUA sobre alguns tópicos muito delicados e enviá-las para a China.

A empresa também se viu acusada de censurar intencionalmente determinado conteúdo em sua plataforma a pedido do governo chinês.

O TikTok não está abalado com esse processo. Aliás, a empresa ainda está confiante que vencerá a batalha jurídica.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusou o TikTok de coletar opiniões de cidadãos americanos sobre alguns tópicos muito delicados, como aborto, religião e controle de armas, e enviá-las para a China.

Segundo relatos, o TikTok usa uma ferramenta interna de comunicação com funcionários chamada “Lark” para transferir os dados coletados para servidores chineses.

‘O Lark continha várias ferramentas de busca internas que foram desenvolvidas e executadas por engenheiros da ByteDance, sediadas na China, para coletar dados de usuários do TikTok, incluindo dados de usuários dos EUA.’ – processo do DoJ

O TikTok também acabou acusado de censurar certos conteúdos a pedido do governo chinês. No entanto, não está claro se essas censuras estão acontecendo dentro dos EUA também porque as principais políticas por trás dessa ferramenta se aplicam apenas a usuários chineses. No entanto, é possível que, em alguns casos, ela tenha sido usada fora da China.

Mas o TikTok não parece estar abalado com esse processo. Em uma publicação no X, ele disse que nada no novo resumo muda o fato de que a constituição está do seu lado e que banir o TikTok seria silenciar diretamente as vozes de seus 170 milhões de usuários nos EUA, o que representa uma violação de seus direitos da Primeira Emenda.

A rede social ainda está confiante de que vencerá a batalha jurídica porque o governo não tem evidências para provar essas alegações.

Um pouco de contexto para a história entre DoJ e TikTok

Essas alegações são uma resposta à tentativa do TikTok de revogar o infame projeto de lei “TikTok Ban”. Para quem não sabe, no começo deste ano, os legisladores dos EUA aprovaram um projeto de lei que forçará o TikTok a cortar laços com sua empresa controladora ByteDance ou correrá o risco de ser banido nos EUA.

A ByteDance é uma empresa chinesa. E como os EUA não estão nos melhores termos com a China no momento, eles estão preocupados que as autoridades chinesas possam usar sua influência na ByteDance para espionar cidadãos americanos por meio do TikTok.

Embora ambas as empresas tenham dito repetidamente que não compartilham dados de usuários com o governo, os legisladores dos EUA não estão prontos para ceder.

Então, a partir do dia em que a legislação foi aprovada em janeiro, o TikTok recebeu 9 meses para cortar relações com a ByteDance. Além disso, terá mais 3 meses concedidos se o presidente dos EUA determinar que houve progresso suficiente em direção à separação até o final dos 9 meses.

Portanto, no total, o TikTok recebeu um ano, o que significa que a proibição seria executada em 19 de janeiro de 2025.

O que há com a Oracle?

Até a Oracle tentou intervir e fechar um acordo para que o TikTok pudesse continuar operando nos EUA. Mas a oferta foi rejeitada pelo Departamento de Justiça.

Basicamente, a empresa queria se tornar parceira tecnológica da ByteDance nos EUA sob um “acordo de segurança nacional” (NSA).

Com isso, ela analisaria os dados do TikTok, encontraria aqueles que dizem respeito aos EUA e seus cidadãos e garantiria que eles estivessem armazenados em servidores dos EUA.

No entanto, neste caso, a empresa ainda teria laços com a liderança da ByteDance. E isso não é algo com que as autoridades americanas se sintam confortáveis.

A empresa também se ofereceu para supervisionar o código-fonte do TikTok. Mas isso também acabou rejeitado porque, dada a extensão dos códigos, levaria pelo menos 3 anos para revisá-los completamente.

Em termos simples, o DoJ não parece acreditar que qualquer empresa de tecnologia será capaz de fazer o trabalho sobre o TikTok corretamente. Diante disso, separar o TikTok da ByteDance seria a única solução.