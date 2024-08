Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O FMI reconheceu que a estratégia de Bitcoin de El Salvador ainda não saiu pela culatra e está aberto a colaborar com o país.

As negociações entre o FMI e El Salvador incluíram a promessa de melhorar a legislação fiscal e a situação financeira do país e aumentar a transparência das criptomoedas.

Mais de 12% dos salvadorenhos usavam Bitcoin em transações diárias em 2023, o que mostra uma adoção real por parte dos cidadãos.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) admitiu que a adoção do Bitcoin ($BTC) como moeda legal por El Salvador não teve efeitos negativos no país.

Embora o FMI mantenha uma atitude cautelosa e recomende mais transparência, ele colabora com El Salvador para implementar as mudanças necessárias.

Houve progresso nas negociações para um programa apoiado pelo FMI, focado em políticas para fortalecer as finanças públicas, aumentar as reservas bancárias, melhorar a governança e a transparência e mitigar os riscos associados ao Bitcoin. – FMI

El Salvador tem oficialmente 5.834 $BTC ($355M), embora rumores indiquem reservas significativamente maiores. O país continua comprando 1 $BTC por dia, mesmo durante quedas de mercado.

Vamos discutir por que o FMI estava errado sobre a estratégia baseada em Bitcoin de El Salvador e o que o futuro reserva para o país.

FMI perto de um acordo com El Salvador sobre estratégia de Bitcoin

O FMI monitorou de perto a situação do $BTC de El Salvador por meses e recentemente emitiu uma declaração. Aqui está um resumo das promessas de El Salvador:

Melhorar o saldo primário em ~3,5% do RGPD ao longo de três anos para reduzir a dívida pública.

Racionalizar a folha de pagamento pública e oferecer espaço para gastos sociais e de infraestrutura.

Fortalecer as reservas do sistema financeiro para permanecer consistente com o crescimento do setor privado.

Reduzir a dependência do governo em relação ao financiamento interno, recebendo apoio do FMI.

Criar uma estratégia plurianual para melhorar a transparência, a governança e o clima de investimento.

Abordar vulnerabilidades de lavagem de dinheiro, corrupção e fraquezas nas estruturas de aquisição.

As negociações foram bem-sucedidas, pois o FMI estava errado sobre a estratégia de Bitcoin de El Salvador, e os esforços do país com criptomoedas continuam fortes.

Max Keiser, consultor de Bitcoin do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse que a concessão do FMI foi um marco significativo para o país.

O Bitcoin ‘desriscou’ El Salvador. Vemos isso em seus títulos soberanos disparados. A nova Lei Bancária de Bitcoin trará US$ 100 bilhões em novo capital privado. – Max Keizer – O Melhor

No entanto, o FMI e El Salvador reconhecem a necessidade de mais transparência e medidas de segurança adicionais para o projeto Bitcoin.

O principal objetivo é consolidar as políticas fiscais e a situação financeira do país, especialmente porque a dívida pública de El Salvador em 2022 era de 78% do PIB.

Além disso, estima-se que sua dívida pública aumente continuamente em US$ 9,1 bilhões até 2029 (+30,5%).

Com a ajuda do FMI, El Salvador deve conseguir reduzir sua dívida pública e avançar em sua Estratégia baseada em Bitcoin.

Como El Salvador está se saindo com seus projetos de Bitcoin?

Após a decisão de El Salvador de tornar o $BTC uma moeda com curso legal em 2021, o país lançou vários projetos, incluindo:

Títulos de Bitcoin em parceria com a Bitfinex Security.

Vistos de liberdade $BTC que arrecadaram US$ 153 milhões em uma semana.

Reservas de Bitcoin.

Vários projetos de mineração

Cidade Bitcoin livre de impostos.

Imóveis tokenizados.

Em julho de 2024, quando o $BTC caiu abaixo de US$ 60 mil e flutuou muito, o presidente Bukele permaneceu constante na estratégia de acumulação.

Independentemente das condições de mercado, o país estava comprando 1 $BTC por dia, o que mostra a visão de longo prazo de El Salvador.

Bukele prevê um banco pró-Bitcoin que permitirá transferências entre $BTC e USD e que, além disso, oferecerá novas oportunidades de investimento para as pessoas.

Em 2023, mais de 12% dos salvadorenhos estavam usando $BTC para compras diárias, indicando uma adoção real de criptomoedas entre os cidadãos.

A mudança do FMI pode ajudar a cidade do Bitcoin em El Salvador

Com o FMI reconhecendo que a Estratégia Bitcoin de El Salvador não é tão arriscada, a Cidade Bitcoin do país pode se tornar realidade mais cedo ou mais tarde.

As discussões até agora mostraram uma perspectiva otimista, embora não tenham chegado a um acordo total sobre os detalhes. Veremos o que acontece nos próximos meses e se El Salvador alcançará seus objetivos de longo prazo baseados em Bitcoin.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.