O Google Chrome promete revolucionar a navegação em tecnologia automotiva

O Google está prestes a transformar sua experiência de condução com uma série de recursos inovadores. Isso porque, ele está aprimorando não apenas o Android Auto, mas também trazendo o navegador Chrome para determinados veículos, começando com Volvo e Polestar.

O Ford F-150 Lightning e o Ford Mustang Mach-E serão os dois primeiros veículos a contar com esses recursos.

A princípio, em um anúncio na CES 2024, a gigante da tecnologia revelou suas próximas tecnologias para atender aos proprietários de veículos elétricos (EV).

Quando em funcionamento, esses recursos permitirão que os veículos elétricos compartilhem informações da bateria em tempo real, integrando o sistema diretamente ao Google Maps usando o Android Auto.

Ou seja, esta é uma característica inovadora que fornecerá uma estimativa realista da capacidade restante da bateria do veículo elétrico para chegar ao seu destino.

A empresa tornará os novos recursos exclusivos para veículos com o Google integrado. Gradualmente, a empresa planeja estender a tecnologia para carros que utilizam o Android Auto.

Carros com Google integrado podem receber direções diretamente de seus smartphones

Carros com aplicativos nativos do Google, ou Google integrado, podem usar seus smartphones para enviar diretamente as direções de direção para seus veículos com o novo recurso.

Isso será um recurso independente do sistema operacional, acolhendo tanto usuários de Android quanto de smartphones para se beneficiarem da experiência de navegação aprimorada.

O GAS foi desenvolvido com base no Android Automotive, o sistema operacional nativo do carro.

“Google integrado” é o termo proprietário para GAS (Google Automotive Services). Fabricantes de carros podem integrar este produto licenciado para oferecer recursos como Google Play Store, Google Assistant e Google Maps aos proprietários.

Um salto à frente para a tecnologia automotiva

Com essa introdução a navegação Chrome em modelos selecionados da Volvo e Polestar com Android Automotive, ele dá um salto à frente na revolução da tecnologia automotiva.

Thomas Ingenlath, CEO da Polestar, afirmou que eles estavam “esperando há muito tempo” para que seus carros fossem alimentados pela navegação Chrome. Até que a tecnologia estivesse pronta, estavam integrando o navegador Vivaldi em seus veículos.

O navegador Chrome está conectado à sua conta e possui todo o conhecimento sobre suas preferências e tudo mais. Então, isso se torna um recurso interessante.

– Thomas Ingenlath

A abordagem para aprimorar a tecnologia automotiva promete uma experiência de navegação mais personalizada e fluida para usuários em movimento.

O Google também está trabalhando para expandir seu portfólio de aplicativos para carros com Google integrado. A gigante da tecnologia provavelmente irá introduzir o aplicativo The Weather Channel, Crunchyroll e serviços de streaming de vídeo como PBS Kids. Portanto, os usuários podem se preparar para um entretenimento diversificado que reflete o compromisso da empresa em aprimorar a experiência a bordo.

Esses avanços ocorrem em um momento em que a indústria automotiva passa por uma transformação. Especialistas em segurança já levantaram preocupações sobre interfaces distrativas.

Grandes fabricantes de carros, como a GM, impuseram restrições a ferramentas como o Apple CarPlay e o Android Auto. O Google continua liderando a inovação na revolução do software automotivo. Assim, os usuários podem esperar que essas sofisticações redefinam sua experiência de condução.