O governo do Reino Unido criminaliza a criação de deepfakes sexualmente explícitos e bloqueia dois grandes sites pornográficos deepfake

O governo do Reino Unido anunciou uma nova regra que criminaliza o ato de criar deepfakes de um indivíduo sem o seu consentimento.

Se considerado culpado, o infrator enfrentará ficha criminal, multa ilimitada e até prisão em alguns casos.

Além disso, dois sites populares de pornografia deepfake também começaram a bloquear usuários do Reino Unido.

Na terça-feira, o governo do Reino Unido anunciou que a criação de imagens deepfake sexualmente explícitas sem consentimento em breve se tornará um crime. Aliás, será crime independentemente de o criador ter a intenção de compartilhar o conteúdo ou não.

Qualquer pessoa considerada culpada enfrentará concequências criminais e multa ilimitada. Caso a imagem seja amplamente compartilhada, a pessoa também poderá enfrentar pena de prisão.

Falando sobre a decisão, Laura Farris, Ministra das Vítimas e da Salvaguarda, disse que não há desculpa para a criação de deepfakes.

Por que deepfakes são tão ruins?

Deepfakes são frequentemente usados ​​para humilhar e desumanizar pessoas, especialmente mulheres. Dessa maneira, podem ter impactos de longo prazo na vida das vítimas se essas imagens forem amplamente compartilhadas. Consequentemente, o governo não vai tolerar tais ações doentias.

É bem-vindo que o governo tenha aceitado os apelos do Partido Trabalhista para criminalizar a criação de pornografia deepfake. – Yvette Cooper, a secretária do Interior da Shadow.

Os Deepfakes são uma violação massiva da privacidade e da autonomia corporal de alguém. Ademais, Cooper, secretária do interior da Shadow, concordou com Farris e disse que se tais imagens e vídeos se tornarem virais, isso pode ter um efeito devastador sobre a vítima. Portanto, é uma ofensa indesculpável.

Ela acrescentou ainda que criar uma lei não é suficiente. Os responsáveis ​​pela aplicação da lei precisam de formação e ferramentas adequadas para fazer cumprir estas regras e prender os infratores.

As mudanças ocorrem através de alterações ao projeto de lei de justiça criminal, que já está a caminho do parlamento do Reino Unido.

Além disso, o governo também decidiu criminalizar a gravação de imagens íntimas reais sem o consentimento da pessoa que está sendo gravada e a instalação de equipamentos de arquivo que possam ajudar outra pessoa a gravar tal conteúdo.

Reino Unido bloqueia os dois maiores sites de deepfake pornô

Coincidindo com a criminalização da criação dos deepfakes, dois sites populares de deepfake foram bloqueados no Reino Unido. Para evitar que criminosos acessem esses sites, não mencionaremos seus nomes aqui. O bloqueio foi notado pela primeira vez hoje.

Qualquer pessoa do Reino Unido que tentar visitar o primeiro site vê uma mensagem informando que, devido às leis de seu país/região, o site está forçado a negar o acesso ao usuário.

Esses dois sites tiveram 500.000 e 50.000 visitantes do Reino Unido, respectivamente, e agora nenhum deles pode acessá-los.

O segundo site banido também possui um aplicativo. Ambos os sites exibem uma mensagem semelhante dizendo que o acesso não é concedido às pessoas do Reino Unido. No entanto, sugere outras maneiras (como VPN) de contornar restrições geográficas.

Não sabemos quem administrou estes bloqueios ou o que levou a esta decisão. O regulador de comunicações do Reino Unido, Ofcom, tem o direito de bloquear sites que sejam prejudiciais aos cidadãos do Reino Unido, mas isso é apenas no papel. Estes direitos ainda não estão totalmente operacionais.

O Reino Unido não é o único país que toma medidas importantes para criminalizar e conter o uso crescente de deepfakes.

Por exemplo, apenas em janeiro deste ano, os reguladores dos EUA também apresentaram um projeto de lei semelhante que proíbe a propagação de deepfakes gerados não consensualmente.

O projeto de lei foi uma resposta direta a um incidente no início deste ano, quando alguns perpetradores compartilharam deepfakes sexualmente explícitos da popular cantora Taylor Swift.

Um pouco sobre a Lei de Segurança Online

Esta nova lei parece ser uma extensão da Lei de Segurança Online, a qual entrou em vigor no ano passado. Onde criminalizou o compartilhamento de imagens deepfake sexualmente explícitas.

Apesar de ser um passo importante para proteger as pessoas do crescente uso indevido da IA ​​na criação de imagens falsas, a lei encontrou forte oposição de empresas de tecnologia como WhatsApp e Signal.

Os líderes da Fundação Wikimedia também expressaram as suas preocupações, dizendo que isso prejudicará a capacidade destas empresas de fornecer proteção de ponta a ponta.

No entanto, as suas reservas não impediram que o projeto de lei recebesse aprovação real em outubro do ano passado e se tornasse uma lei oficial.