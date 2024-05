O novo recurso ‘Recall’ da Microsoft irá gravar tudo o que você faz no seu PC – É um pesadelo para a privacidade

A Microsoft anunciou um novo recurso chamado ‘Recall’ que terá uma memória fotográfica. O anúncio aconteceu junto com o dos PCs Copilot+ da Microsoft. De acordo com a empresa, esses serão os PCs de melhor desempenho e mais rápidos do mercado.

Voltando ao Recall, este recurso irá fazer capturas de tela da sua tela ativa a cada poucos segundos para que você possa voltar e verificar o que fez em seu dispositivo em um momento anterior.

Com a ajuda da IA, as capturas de tela serão analisadas, transformando o Recall em um historiador pessoal para o usuário. Tudo o que você terá que fazer é realizar uma busca com inteligência artificial, e o Recall o levará de volta àquele momento, exibindo as capturas de tela armazenadas e até abrindo os aplicativos relevantes para o mesmo.

Estamos entrando em uma nova era onde os computadores não só nos entendem, mas podem realmente antecipar o que queremos e nossa intenção.

– Satya Nadella, CEO da Microsoft

Se esse recurso parece familiar, provavelmente é porque o Recall se assemelha bastante a um recurso mais antigo da Microsoft chamado ‘Timeline’. Introduzido no Windows 10, o Timeline foi projetado para restaurar versões anteriores dos arquivos da área de trabalho do usuário. No entanto, não causou grande impacto e teve que ser descontinuado. Será que o Recall seguirá o mesmo caminho?

Problemas com o ‘Recall’ da Microsoft

Embora o Recall pareça um recurso promissor, ele coloca um grande ponto de interrogação sobre a privacidade dos dados, considerando que a IA poderá ver, rastrear e lembrar de tudo o que você faz no seu PC através de imagens.

Se a ideia de ter a tela gravada e armazenada não fosse assustadora o suficiente, o Recall também virá ativado por padrão. Embora seja possível desativá-lo, muitos usuários desinformados podem continuar a usar seus laptops sem perceber que suas ações estão sendo gravadas.

Além disso, a Microsoft informou que, em um dispositivo com 256 GB de espaço em disco, o Recall ocupará impressionantes 10% do armazenamento do dispositivo, o que equivale a cerca de 25 GB. Para colocar em perspectiva, isso representa três meses de capturas de tela.

O Recall estará ao alcance dos usuários em setembro ou outubro, com o lançamento da atualização Windows 11 24H2.

Quando o Recall atinge seu limite de armazenamento, a capacidade de armazenamento poderá ser expandida. Desta forma, remove-se as capturas de tela mais antigas para abrir espaço para as novas. Ou seja, em qualquer momento, o laptop manterá armazenados três meses de dados.

Se o laptop for de trabalho e utilizado por várias pessoas, usar o Recall torna-se praticamente inviável. No pior cenário, se o PC for roubado ou hackeado, a entrega de dados privados a uma parte maliciosa será inevitável.

Esses dados podem incluir seus detalhes bancários e senhas, conversas privadas no WhatsApp, atividades de navegação NSFW e muito mais — o Recall não fará qualquer moderação de conteúdo e vai registrar praticamente tudo.

Observe que o Recall não realiza moderação de conteúdo. Ele não irá ocultar informações como senhas ou números de contas financeiras. Esses dados podem estar em capturas de tela armazenadas em seu dispositivo, especialmente quando os sites não seguem protocolos padrão da internet como a ocultação da entrada de senha.

– FAQs do Microsoft Recall

O que a Microsoft está fazendo para proteger seus dados do ‘Recall’

A Microsoft, visando abordar as preocupações de privacidade, desenvolveu o ‘Recall’ com um forte foco na segurança. O armazenamento das capturas de tela ocorrerá localmente no dispositivo do usuário, de forma semelhante aos gerenciadores de senhas locais.

Isso assegura que somente indivíduos com acesso direto ao dispositivo possam visualizar as atividades dos últimos meses. No entanto, surge a questão: o que acontece se o laptop for roubado ou hackeado?

A criptografia das capturas de tela é possível se o usuário possuir o Windows Pro ou um código de negócios do Windows. Por outro lado, os usuários do Windows Home parecem estar em desvantagem, dando a impressão de que a Microsoft deseja que eles paguem pela sua privacidade.

Adicionalmente, os usuários têm a opção de escolher quais capturas de tela o Recall coleta e armazena. Nenhuma atividade que eles realizam nas sessões de navegação InPrivate no Microsoft Edge registra-se. Ou seja, soa como uma estratégia sofisticada (e quase maliciosa) para promover o uso do navegador Edge.

O resultado final

Em suma, embora o Windows Recall apresente uma boa opção para poder dar uma olhada na sua atividade passada e recuperar informações úteis, as desvantagens superam em muito os pontos positivos.

O fato de que a Microsoft ativará o Recall por padrão e não oferecerá criptografia gratuita para as capturas de tela armazenadas reforça a percepção de que a empresa pode não valorizar realmente a privacidade dos usuários.

Pode ser que a empresa esteja buscando apenas uma grande quantidade de dados práticos sobre o comportamento dos usuários para seus modelos de IA. Assim, a ideia pode não parecer tão exagerada quanto parece inicialmente.