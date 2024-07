O YouTube permitirá que os usuários solicitem a remoção de conteúdo gerado por IA que se assemelhe a eles

Em junho, o YouTube divulgou discretamente um anúncio afirmando que agora permitirá que os usuários solicitem a remoção de um vídeo gerado por IA se ele os imitar.

Os criadores de conteúdo terão 48 horas após receber a reclamação para tomar medidas. Depois disso, o YouTube iniciará sua própria revisão.

O envio de uma solicitação não garante a remoção do vídeo. Em suma, cabe ao YouTube decidir se a solicitação de remoção tem motivos legítimos para preocupação ou não.

O YouTube lançou sem cerimônia uma política em junho que permitirá que os usuários solicitem a remoção de conteúdo que sejam muito semelhante ao seu rosto ou voz. Aliás, esta é uma adição ao processo de solicitação de privacidade existente do YouTube como parte de sua Agenda de IA responsável.

É importante observar que apenas enviar uma solicitação não garante a remoção do vídeo. Veja como vai funcionar o processo:

Após receber uma reclamação, o criador terá 48 horas para respondê-la antes que o YouTube inicie sua própria análise.

Durante a revisão, será considerado se o conteúdo foi divulgado como gerado por IA ou não.

Em seguida, ele verificará o quão semelhante o conteúdo é para o usuário em questão, seguido de uma verificação rápida para ver se o vídeo pode ser uma paródia ou sátira.

Como 2024 é um ano eleitoral crucial , o YouTube também considerará se o vídeo da IA ​​acusada apresenta uma personalidade conhecida em uma situação escandalosa ou não.

No final da revisão, caso o YouTube decida que o conteúdo realmente viola a privacidade do usuário, ele acabará removido.

Todos os elementos identificáveis, como título, descrição e tags, também serão removidos.

Todavia, se um criador não quiser remover completamente um vídeo, ele terá a opção de desfocar os rostos das pessoas nele para que não sejam reconhecíveis.

Transformar o status do vídeo em privado não foi aceito como uma solução pelo YouTube, isso porque ele acredita que um vídeo pode se tornar público a qualquer momento. Isso não oferece uma solução permanente para as preocupações de privacidade do usuário.

Youtubers que usam IA a princípio não sofrerão punições

No que diz respeito ao criador, ele não enfrentará nenhuma penalidade por vídeos removidos devido a preocupações com privacidade. O YouTube especificou que essas violações são diferentes da violação das diretrizes da comunidade e, portanto, não justificam uma penalidade.

“Para criadores, se você receber uma notificação de reclamação de privacidade, tenha em mente que as violações das diretrizes de privacidade são separadas dos avisos das Diretrizes da Comunidade, e receber uma reclamação de privacidade não resultará automaticamente em um aviso.” – YouTube

No entanto, também foi acrescentado que se um criador for encontrado repetidamente simulando pessoas reais por meio de IA, as ações necessárias serão tomadas.

Abordagem do YouTube em relação à IA

É importante notar que o YouTube não é contra a IA em si. Na verdade, a plataforma de compartilhamento de vídeos já fez experiências com IA no passado.

A plataforma lançou a extensão do YouTube para o Bard, que permite aos usuários fazer perguntas ao Google Bard sobre qualquer vídeo sem pausar.

O YouTube também lançou o ‘Dream Track’ – uma ferramenta de IA para clonagem de voz, que permite aos criadores imitar a voz de artistas conhecidos.

No entanto, esses desenvolvimentos de IA estão protegidos pelos três princípios básicos do YouTube sobre tecnologia de IA. Um deles envolve proteger o trabalho original dos artistas na plataforma e garantir que eles recebam por seu trabalho duro.

O YouTube só quer que a IA seja tratada com segurança e responsabilidade, como toda empresa deveria. Ele acredita que simplesmente rotular o conteúdo como IA não vai poupá-lo das diretrizes da comunidade da plataforma.

Ele ainda terá que obedecer a todas as regras. Afinal, é isso que mantém a plataforma segura e acolhedora para todos.