Open AI anuncia seu mais recente modelo GPT-4 Turbo – Conheça os principais recursos

A OpenAI apresentou o GPT-4 Turbo, nesta segunda-feira, seu mais recente modelo de IA. Além disso, lançou uma série de novos recursos para o ChatGPT e outras ferramentas e modelos de IA.

O GPT-4 Turbo é a maior atualização do modelo de linguagem grande (LLM) da OpenAI desde que a empresa lançou o ChatGPT no ano passado. Os anúncios foram feitos no DevDay, a primeira conferência de desenvolvedores da gigante de IA realizada em São Francisco.

A atualização do modelo GPT-4 existente, o GPT-4 Turbo, é significativamente mais poderosa e vem com diversas melhorias. A OpenAI também revelou o “GPT-4 Turbo com visão”, uma variante especial do GPT4 Turbo com recursos óticos.

5 principais recursos do GPT-4 Turbo revelados

O modelo GPT atualizado apresenta diversas melhorias, incluindo acesso a um banco de dados maior e atualizado. O grande modelo de linguagem foi originalmente treinado em um conjunto de dados mais antigo, devido ao qual o conhecimento do ChatGPT foi limitado a setembro de 2021.

No entanto, o GPT Turbo é baseado em dados de treinamento mais atualizados, cobrindo informações até abril de 2023. Com sua nova data limite de conhecimento, o grande modelo de linguagem agora pode responder às solicitações em contextos mais atuais.

Com o novo preço, os desenvolvedores podem comprar 1.000 tokens de prompt por US$ 0,01 e 3.000 tokens de conclusão por US$ 0,03.

Com o lançamento do GPT-4 Turbo, os usuários podem fazer com que o modelo de IA execute prompts de entrada mais longos. “O GPT-4 Turbo suporta até 128.000 tokens de contexto”, disse Sam Altman, CEO da OpenAI.

Para fornecer mais perspectiva, Altman comparou o novo limite com aproximadamente o mesmo número de palavras de livros com 300 páginas.

Para efeito de comparação, o GPT-4 tem um limite de apenas 8.000 tokens, o que equivale a livros de 24 páginas. Isso torna o GPT-4 Turbo muito mais capaz do que as versões anteriores em tarefas como análise e resumo de documentos extensos.

Além de melhor, versão turbo será mais barata

O modelo de preços atual para usar a API da OpenAI pode ser bastante caro para os desenvolvedores. Isso deve mudar com o novo lançamento, que Altman afirmou que tornará mais barato fornecer informações e receber respostas.

O GPT-4 Turbo também é melhor em seguir instruções do que seus antecessores, afirma uma postagem no blog do site da OpenAI. Portanto, o novo modelo é um ouvinte melhor e muito mais capaz de seguir as instruções cuidadosamente, afirmou o blog.

Os desenvolvedores que recebem ajuda do ChatGPT para escrever código provavelmente acharão essa melhoria particularmente útil. Isso porque, a partir de agora, o GPT-4 apresenta um menu suspenso no qual os usuários do ChatGPT Plus podem selecionar uma variedade de ferramentas de IA para o chatbot, dependendo do aplicativo.

Reconhecendo que o seletor de modelo pode ser extremamente irritante, Altman anunciou que o GPT-4 Turbo tornará o menu suspenso uma coisa do passado.

O modelo de IA atualizado será capaz de escolher automaticamente as ferramentas certas para o trabalho, como usar o DALL-E por padrão quando solicitado a gerar uma imagem.

Versão Turbo do ChatGPT contará com visão para suportar entradas de imagem

Anunciado para breve, o GPT-4 Turbo com visão é capaz de receber avisos de imagem. Esta variante especial do GPT Turbo permite aos usuários fazerem upload de imagens diretamente através da caixa de bate-papo.

O modelo de IA então executa instruções como gerar legendas ou descrever o conteúdo da imagem. Além disso, o GPT-4 Turbo regular e o GPT-4 Turbo com modelos de visão oferecerão suporte a recursos de conversão de texto em fala com múltiplas vozes predefinidas.