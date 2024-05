OpenAI apresenta GPT-4o, um novo (e gratuito) modelo de IA para tornar o ChatGPT mais inteligente

A OpenAI lançou um novo modelo de IA chamado ‘GPT-4o’, que herda a inteligência do Chat GPT-4, porém é muito mais rápido. A grande novidade é que estará disponível gratuitamente para os usuários do plano básico da OpenAI.

Essa revelação ocorre após Sam Altman esclarecer na semana passada que a OpenAI não está desenvolvendo um mecanismo de busca de IA, mas sim focada em atualizações para o ChatGPT e o GPT-4.

Vamos começar falando sobre o nome. O “o” em GPT4o significa “omni”. Isso indica que ele integra voz, texto e imagem em um único modelo, o deixando com uma velocidade superior à dos modelos anteriores.

De acordo com a OpenAI, o GPT-4o é duas vezes mais rápido que seus antecessores.

Inicialmente, o GPT-4o será disponibilizado para usuários Plus e Team e posteriormente para usuários Enterprise em um futuro próximo. Embora seja oferecido gratuitamente, haverá um limite de uso – e uma vez atingido esse limite, a ferramenta automaticamente retornará ao GPT-3.5.

A empresa ainda não divulgou qual será esse limite, mas informou que o limite de conversas para usuários Plus será pelo menos 5 vezes maior do que para os usuários gratuitos. Além disso, os usuários dos planos Team e Enterprise terão limites ainda maiores.

O que há de novo no Chat GPT-4o?

Em um podcast recente, Sam Altman deixou escapar que está entediado com o ChatGPT 4 e insinuou que algo novo está a caminho. Parece que ele estava se referindo ao Chat GPT-4o o tempo todo.

Sobre a ferramenta, a OpenAI afirma que é superior a qualquer modelo de IA existente até o momento.

Aqui estão as principais novidades:

Toque humano aprimorado – O grande diferencial é sua habilidade de comunicação fluida, tão natural quanto a de humanos. Isso significa que você pode ter conversas de ida e volta sem precisar esperar a ferramenta terminar uma frase, além de gerar vozes mais humanas e até responder com piadas e comentários humanos.

Idiomas – O ChatGPT agora suporta 50 idiomas em cadastro, login, configurações de usuário e muito mais. Entre eles estão o árabe, chinês, grego, japonês, lituano, português e espanhol. Também foram incluídos alguns idiomas regionais indianos, como marata, punjabi, bengali, gujarati e kannada – um avanço impressionante.

Conversas com fotos – Agora é possível discutir sobre as fotos que você tirou. Por exemplo, se estiver em um restaurante com um cardápio em outro idioma, você pode tirar uma foto, pedir para o GPT traduzir e, em seguida, discutir sobre a história e significado cultural do prato.

Upload de arquivos – Você pode carregar arquivos na plataforma e solicitar resumos, análises ou até mesmo reescrita. Além disso, o ChatGPT pode analisar esses arquivos, apresentar os dados de forma diferente, gerar insights ou criar gráficos com base nas informações fornecidas.

Buscas na web – A ferramenta fornece respostas tanto do chatbot quanto da web. Isso significa que, se houver uma pergunta que o modelo não consiga responder, ele irá realizar uma busca baseada em palavras-chave e fornecerá resultados relevantes.

GPT personalizado – Você também pode criar suas próprias versões personalizadas do ChatGPT, sem a necessidade de programação.

Memória do GPT – Por fim, o ChatGPT agora possui uma memória. Ele lembrará das conversas anteriores, permitindo uma experiência de chat mais personalizada, semelhante à interação com outro usuário no WhatsApp ou Instagram.

Observação

Embora as conversas por voz já estivessem disponíveis no ChatGPT desde o lançamento, as novas capacidades de áudio e vídeo do GPT-4o o tornaram ainda mais avançado.

Agora é possível colaborar em ideias, se preparar para entrevistas ou simplesmente discutir temas, bastando tocar no ícone de “fone de ouvido” na parte inferior da tela.

O que mais há de novo?

Além do GPT-4o, a empresa também anunciou algumas atualizações para toda a plataforma do ChatGPT em geral.

Novo Design – Primeiramente, a ferramenta receberá um novo design que promete ser mais fácil de usar e mais conversacional. Você notará um layout totalmente renovado para a tela inicial, quadro de mensagens e outros elementos.

Aplicativo para MacOS – A OpenAI também está lançando um novo aplicativo de desktop do ChatGPT para macOS, disponível tanto para usuários gratuitos quanto pagos. Este aplicativo se integra perfeitamente ao que você faz em seu dispositivo.

Por exemplo, você pode tirar uma captura de tela de toda a tela do seu laptop e discutir seu conteúdo diretamente no aplicativo. Além disso, você pode acessá-lo a qualquer momento com um simples atalho de teclado (Opção + Espaço).

O aplicativo macOS será disponibilizado primeiro para os usuários Plus e depois para o restante dos usuários nas próximas semanas. A empresa também anunciou que está planejando criar um aplicativo semelhante para usuários do Windows em breve.

Considerações finais

Com o lançamento de uma série de novos recursos e atualizações, o ChatGPT reforçou sua autoridade no mercado de IA. Com a competição se intensificando com concorrentes como o Gemini do Google, este último lançamento leva a OpenAI a um novo patamar.

Este também é o primeiro grande lançamento do ChatGPT desde o lançamento da ferramenta de IA de texto para vídeo ‘Sora’. Embora a ferramenta tenha funcionado perfeitamente, ela recebeu muitas críticas – os usuários questionaram a necessidade de tal ferramenta e o tremendo potencial para seu uso indevido.

Desta vez, a OpenAI parece ter agido com cautela, lançando atualizações que estão dentro das expectativas. Resta ver como esses recursos funcionam na prática. Fique ligado para mais novidades.