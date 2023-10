A OpenAI considera fabricar seus próprios chips de IA devido à escassez

OpenAI, a gigante da inteligência artificial por trás do ChatGPT e do DALL-E, está buscando desenvolver seus próprios chips de IA à medida que o portfólio de produtos de inteligência artificial da empresa continua a crescer e evoluir. Segundo relatos, a OpenAI considera adquirir outra empresa exclusivamente para esse fim.

À medida que a corrida pela IA se intensifica, com gigantes da tecnologia competindo entre si, empresas como a OpenAI enfrentam uma séria escassez de chips necessários para executar modelos de IA poderosos.

Atualmente, a OpenAI depende de hardware baseado em GPU, em grande parte da Nvidia, para desenvolver modelos de IA como ChatGPT, GPT-4 e DALL-E 3. No entanto, com o CEO Sam Altman tornando a aquisição de mais chips de IA uma prioridade máxima para a OpenAI, isso pode mudar no futuro.

OpenAI explorando suas opções de chips

Embora a gigante da IA ainda não tenha avançado com a fabricação de seus próprios chips, ela está avaliando antecipadamente suas estratégias. Os chips de melhor desempenho da Nvidia, principal fornecedora de chips da OpenAI, já estão esgotados até 2024.

Isso levou a empresa a considerar diversificar seus fornecedores por meio de uma colaboração mais próxima com outros fabricantes de chips.

Altman, que é uma das principais forças motrizes por trás da decisão, expressou preocupações com os custos crescentes e a disponibilidade limitada de chips.

Portanto, não é surpresa que a OpenAI esteja buscando desenvolver seus próprios chips e até mesmo considerando uma nova aquisição para lidar com a fabricação de chips. De acordo com pessoas familiarizadas com os planos futuros da OpenAI, a empresa chegou a avaliar um possível alvo de aquisição.

Tendo arrecadado mais de US$ 11 bilhões em capital de risco e gerado quase US$ 1 bilhão em receita anual, a OpenAI está, sem dúvida, em uma excelente posição para investir pesado em pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, de acordo com um relatório do Wall Street Journal, a empresa também está planejando uma venda de ações que poderia elevar sua avaliação no mercado secundário para US$ 90 bilhões, o que é “aproximadamente três vezes o seu valor no início deste ano”.

A OpenAI pode desenvolver seus próprios chips?

Atualmente, a Nvidia é uma das poucas empresas que desenvolvem chips de IA especializados. Também conhecidos como aceleradores de IA, esses chips são cruciais para o treinamento e a execução dos mais recentes modelos generativos de IA.

Dessa forma, se a OpenAI conseguir desenvolver seus próprios chips de IA, ela se colocaria em um grupo de elite de gigantes da tecnologia, como Google e Amazon.

Segundo relatos, a OpenAI tem testado um chip de IA chamado Athena, desenvolvido internamente pela Microsoft em colaboração com a AMD.

O Google treina seus grandes sistemas de IA, como PaLM-2 e Imagen, em seu próprio chip TPU (Tensor Processing Unit). A Amazon também oferece chips aos clientes da AWS para fins de treinamento e inferência.

A aquisição da Annapurna Labs pela Amazon em 2015 impulsionou de forma significativa o processo de desenvolvimento de seus próprios chips de IA.

No entanto, existem muitos desafios para que a OpenAI seja capaz de desenvolver seus próprios chips de IA. No ano passado, a fabricante de chips de IA Graphcore perdeu US$ 1 bilhão em valor de mercado após seu acordo com a Microsoft.

Além disso, nos últimos meses, a Graphcore tem enfrentado queda na receita e aumento das perdas. A Habana Labs, uma empresa de chips de IA de propriedade da Intel, teve que demitir 10% de sua força de trabalho.

A Meta também tem enfrentado dificuldades para desenvolver seus próprios chips de IA, a ponto de ter que descartar parte de seu hardware experimental.

Com cada consulta ao ChatGPT custando aproximadamente 4 centavos, executar o chatbot de IA já é um negócio caro para a OpenAI. Um esforço para desenvolver seus próprios chips de IA pode custar à empresa centenas de milhões de dólares por ano.

Resta saber se os investidores da OpenAI, incluindo a Microsoft, que detém 49% das ações da empresa, estariam dispostos a correr tal risco.