OpenAI dissolve equipe de segurança de IA após renúncia de cofundador

A OpenAI dissolveu a equipe que se concentrava no crescimento seguro dos sistemas de IA.

A recente demissão de Ilya Sutskever e Jan Leike pode ser devida à mudança de foco da liderança central da OpenAI.

A OpenAI supostamente desfez sua equipe que se concentrava nos riscos de longo prazo e no crescimento seguro da Inteligência Artificial.

A equipe havia sido formada no início de julho do ano passado e trabalhava com o objetivo de alinhar a IA aos interesses humanos. No entanto, em menos de um ano, a OpenAI parece ter se afastado do seu compromisso inicial com a segurança da IA.

A série de demissões recentes também apontam na mesma direção. Só para exemplificar, os cofundadores Jan Leike e Ilya Sutskever renunciaram na sexta-feira, com apenas algumas horas de diferença. Na verdade, Jan escreveu uma extensa nota sobre o assunto no X explicando as circunstâncias em que renunciou.

Leike acrescentou que a OpenAI deveria primeiro se concentrar em se tornar uma empresa AGI que prioriza a segurança.

De acordo com Jan, havia divergências cada vez maiores entre ele e a liderança da OpenAI em relação aos princípios fundamentais da empresa. Nos últimos meses, a equipe de Jan acabou privada de recursos computacionais, o que dificultou a continuidade de sua pesquisa crucial.

Ele também enfatizou o fato de que desenvolver máquinas mais inteligentes que os humanos é inerentemente perigoso e que a OpenAI está andando na corda bamba com tamanha responsabilidade. No entanto, a segurança e os processos parecem ter sido retirados da lista de prioridades da OpenAI ao longo dos últimos anos.

“Esses problemas são muito difíceis de resolver e estou preocupado por não estarmos no caminho certo para chegar lá.” –Jan Leike

Esta afirmação apenas sugere que a empresa está agora mais focada no sucesso econômico e social do que na defesa dos seus valores morais. Lembre-se, Elon Musk entrou com uma ação judicial contra a OpenAI em março por se desviar da missão original da empresa.

Razões semelhantes por trás da remoção de Altman

Em novembro passado, Altman foi destituído do cargo de CEO da empresa, alegando falta de conversas com o conselho. No entanto, de acordo com relatos, Altman estava trabalhando secretamente no projeto Q* – um sistema de IA superinteligente.

Vários especialistas o alertaram sobre os efeitos prejudiciais de uma plataforma de IA tão poderosa. No entanto, Altman não deu atenção a esse conselho e continuou sua pesquisa. As recentes demissões também expressam preocupações semelhantes.

Curiosamente, Sutskever desempenhou um papel importante na remoção de Altman em novembro de 2023. No entanto, após o retorno de Altman dentro de uma semana, Sutskever pediu desculpas por suas ações e continuou no conselho da OpenAI como membro.

Na época, Altman disse em reunião com repórteres que esperava trabalhar com Sutskever pelo resto de suas carreiras. Todavia, mesmo após a renúncia de Ilya Sutskever, Altman o elogiou muito. Ele o saudou como a maior mente da geração e um guia no campo da IA.

“Seu brilho e visão são bem conhecidos; seu calor e compaixão são menos conhecidos, mas não menos importantes.” – Sam Altman

No entanto, com a saída de Ilya e Leike e a dissolução da equipe de segurança de IA da empresa, resta saber o que Altman fará a seguir, o que de outra forma ele não poderia ter feito com os dois lá. Os perigos são grandes para a raça humana? Mais cortes de empregos e menos contratações previstas?

Qualquer que seja o próximo passo da OpenAI, só podemos esperar que seja no melhor interesse da humanidade e que Altman não siga pela estrada do capitalismo selvagem.