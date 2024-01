OpenAI faz parcerias para implementar ChatGPT em universidades

A OpenAI, uma empresa de destaque e importante desenvolvedora de inteligência artificial (IA), uniu forças com a ASU (Arizona State University), uma universidade líder em pesquisa nos Estados Unidos.

A colaboração, anunciada em 18 de janeiro, torna a ASU a primeira instituição de ensino superior a fazer parceria com a OpenAI.

Detalhes da parceria de IA entre OpenAI e Universidade do Arizona

A partir de fevereiro, professores e funcionários da universidade poderão enviar propostas descrevendo aplicações inovadoras para o ChatGPT Enterprise.

As áreas de foco da ASU incluem aumentar o sucesso dos alunos, encontrar novos caminhos para pesquisas inovadoras e melhorar os processos organizacionais.

O diretor de informações da ASU, Lev Gonick, observou que quase dois terços das organizações exploram ativamente a integração de IA. O objetivo é aproveitar a base de conhecimento da ASU para desenvolver projetos orientados por IA.

Dessa forma, a expectativa é revolucionar os métodos educacionais, apoiar a pesquisa acadêmica e desenvolver a eficiência administrativa.

Gonick enfatizou que fornecer acesso a ferramentas avançadas de IA nivela o campo de atuação. Desse modo, permite que indivíduos e organizações usem a IA para práticas criativas e inovadoras.

A ASU, comprometida em explorar a IA de várias formas, anunciou anteriormente a criação de sua equipe de aceleração de IA em 2023.

Esta equipe de tecnólogos se dedica a criar a próxima geração de ferramentas de IA. Espera-se que a colaboração com a OpenAI contribua para o desenvolvimento de novas soluções no âmbito das iniciativas desta equipe.

De acordo com Gonick, se o ano passado foi considerado o ano do avanço da IA ​​generativa, 2024 está prestes a ser um período de prática e exploração significativas, aproveitando o verdadeiro poder desta tecnologia.

Simultaneamente, a OpenAI está buscando ativamente novas parcerias em 2024. Colaborações potenciais com os gigantes da mídia CNN, Fox e Time já estão em andamento, com o objetivo de garantir o licenciamento de conteúdo de notícias.

Por fim, mais detalhes sobre a colaboração da ASU com a OpenAI ainda não foram divulgados.

Parcerias recentes de Inteligência Artificial

Além da colaboração entre OpenAI e Universidade do Arizona, diversas outras parcerias de inteligência artificial já ocorreram este ano.

De acordo com um relatório de 9 de janeiro da Amazon, o Consumer Electronics Show (CES) anual, que começou em Las Vegas, ofereceu às empresas uma plataforma para revelar os seus mais recentes produtos e inovações a um público global.

O evento significa desenvolvimentos significativos para a Amazon, incluindo uma parceria global recentemente revelada com a Panasonic. Além disso, o evento apresenta uma demonstração ao vivo apresentando capacidades de inteligência artificial (IA) generativa no veículo em colaboração com a BMW.

Outros destaques incluem suporte para Matter Casting para dispositivos Fire TV e Echo Show 15. Além disso, chamou atenção a apresentação da última geração do robotaxi Zoox e a integração da Siemens da tecnologia de IA generativa AWS conhecida como Amazon Bedrock.

No mesmo dia, na CES 2024, a Samsung Electronics revelou a sua visão para transformar as interações das pessoas com os seus dispositivos através da tecnologia de inteligência artificial.

Colaborando com parceiros importantes, a Samsung apresentou esta visão e mergulhou na tecnologia subjacente que a alimenta. Em suma, o foco estava em como os recursos de IA em novos produtos e serviços visam aprimorar as experiências do usuário, tornando-as mais intuitivas e convenientes.

Durante a conferência de imprensa, o vice-presidente, CEO e chefe da divisão Device eXperience (DX) da Samsung, Jong-Hee (JH) Han, destacou o papel fundamental da IA.

Han citou o papel da IA na integração perfeita de tecnologias conectadas na vida diária das pessoas, servindo como mais como um melhorador do que como um disruptor.