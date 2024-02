OpenAI, Meta e outros gigantes tech prometem manter a IA longe das eleições

Vinte empresas de tecnologia comprometeram-se a evitar a interferência da inteligência artificial nas próximas eleições, unindo-se para assinar um acordo técnico durante a Conferência de Segurança de Munique, com o objetivo de combater o uso enganoso da IA nas Eleições de 2024.

O grupo inclui companhias que desenvolvem softwares de inteligência artificial, como OpenAI, Microsoft e Adobe. Assim como plataformas de mídia social, como a Meta e o TikTok. Afinal, são espaços onde esses vídeos e imagens manipulados aparecem frequentemente compartilhados.

Segundo os assinantes do acordo, eles abordarão temas que “falsificam ou alteram enganosamente a aparência, a voz ou as ações” dos candidatos às eleições.

Desinformação antes de eleições é algo preocupante

A questão da eleição é relevante porque, de acordo com a estimativa, mais de 4 bilhões de pessoas estarão votando em mais de 40 países. O Reino Unido, os EUA e a Índia terão eleições importantes em 2024.

Além disso, este ano as eleições coincidem com o enorme crescimento da indústria de IA. Só recentemente é que ferramentas avançadas de IA estiveram disponíveis para as massas e já notamos como estão sendo mal utilizadas.

Por exemplo, um vídeo editado circulou no ano passado mostrando Joe Biden tocando inapropriadamente sua neta adulta.

O vídeo obviamente não era verdadeiro, mas sim algo manipulado para mostrar o presidente sob uma luz negativa. Incidentes como estes poderão ter um impacto direto nas eleições, tornando-as tendenciosas.

O conteúdo que desorienta os eleitores sobre o processo e os requisitos de votação também será removido. Com isso, o presidente da Microsoft, Brad Smith, até disse que eles mesmos assumirão a responsabilidade de garantir que as ferramentas desenvolvidas para ajudar as pessoas não sejam transformadas em armas durante as eleições.

As empresas participantes concordaram com oito compromissos principais do acordo, que incluem:

A sensibilização do público e o aumento da literacia midiática;

O desenvolvimento de ferramentas para reduzir o risco de criação de conteúdos enganosos através da IA;

A tomada de medidas em relação a todos os conteúdos falsos que encontram; e alguns outros.

Ainda não se sabe como irão cumprir esses compromissos. Também não sabemos o cronograma das iniciativas que eles planejam tomar a partir de agora. Esperançosamente, teremos outra atualização antes do início das eleições.

O que as pessoas pensam sobre este acordo?

Embora o fato destes gigantes da tecnologia reconhecerem os riscos levantados pela Inteligência Artificial seja louvável, as medidas que tomaram para resolver o problema receberam reações contraditórias.

Alguns especialistas do setor também são de opinião que não adiantará muito. Por exemplo, o cientista da computação Dr. Deepak Padmanabhan, da Queen’s University Belfast (coautor de um artigo sobre eleições e IA), disse que para que as eleições sejam realmente imparciais, o acordo precisa tomar medidas diretas, em vez de esperar que conteúdo falso apareça em sua plataforma.

Se eles seguirem esta abordagem, edições realistas de IA serão detectadas muito mais tarde do que simples edições ruins. Todavia, o dano já estará feito até então.

Mas, mesmo assim, é um passo importante porque, de acordo com a vice-procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, é muito provável que as eleições deste ano sejam adulteradas. Isso através de desinformação, muito graças à IA.

Tanto a Meta quanto o Google abordaram anteriormente a questão da interferência da IA ​​nas eleições. Além disso, definiram uma política que exige que os anunciantes sinalizem ao usar conteúdo manipulado pela IA.