OpenAI nomeia primeira funcionária na Índia para chefiar relações governamentais

A OpenAI – organização controladora do ChatGPT – nomeou Pragya Mishra como sua primeira contratação oficial na Índia para lidar com as relações governamentais.

Como chefe de assuntos de políticas públicas e parcerias na Índia, Pragya ajudará nas metas de engajamento e no planejamento estratégico da OpenAI na Índia.

Embora a OpenAI não tenha divulgado uma declaração oficial confirmando a contratação de Pragya Mishra, a Bloomberg informou que suas funções começarão no final de abril.

Quem é Pragya Mishra, a primeira contratação da OpenAI na Índia?

Pragya Mishra foi a primeira contratação do WhatsApp na Índia em julho de 2018. Como parte crítica da empresa Meta, ela liderou a campanha do WhatsApp contra a desinformação.

Em 2021, ela se tornou Diretora de Relações Públicas da empresa de verificação de contatos Truecaller, negociada na bolsa de Estocolmo. Aqui, ela trabalhou em estreita colaboração com as principais partes interessadas, ministérios governamentais e parceiros de mídia.

Além disso, ela tem experiência de trabalho significativa na Ernst and Young e na Embaixada Real da Dinamarca em Delhi, Índia.

Com o portfólio comprovado de Pragya, é fácil ver por que a OpenAI a recrutou como sua primeira contratação na Índia. A nomeação reforça as esperanças da empresa de regulamentações favoráveis ​​em relação à tecnologia de IA.

Compreendendo os planos de expansão da OpenAI e o mercado de IA da Índia

Jason Kwon, CSO da OpenAI, revelou que a Índia tem o segundo maior número de usuários do ChatGPT, depois dos EUA. Segundo as estatísticas, o ChatGPT tem mais de 180,5 milhões de usuários em todo o mundo e a Índia representa cerca de 9,08%.

A Índia tem sido um país que abraçou o ChatGPT com verdadeiro entusiasmo e adoção precoce. – Sam Altman, CEO da OpenAI

A Índia tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas e uma economia em rápido crescimento. Isto representa uma enorme oportunidade de crescimento para empresas globais de IA, como a OpenAI.

A contribuição significativa da Índia em termos de base de utilizadores levou a OpenAI a reforçar os seus laços com o governo do país para enfrentar os desafios na regulação do desenvolvimento da IA.

No entanto, é importante observar que a OpenAI pode enfrentar forte concorrência na Índia. Por exemplo, o Google, da Alphabet Inc., tem trabalhado em um modelo de IA projetado especificamente para usuários indianos desde dezembro de 2020. O modelo suportaria mais de 100 idiomas locais para fala e texto.

Em julho de 2020, o Google anunciou que investiria enormes US$ 10 bilhões na Índia ao longo de 5 a 7 anos. Além disso, Sundar Pichai disse que a empresa apoiará um novo centro multidisciplinar responsável pela IA em colaboração com o IIT Madras.

Dada a experiência do Google com o mercado indiano, o seu relacionamento de longa data com o governo do país e a herança indiana de Sundar Pichai, pode ser difícil para a OpenAI influenciar as políticas governamentais a seu favor.

Governo indiano não se mostra convidativo a estrangeiros

Também vale a pena notar que os legisladores e reguladores indianos se concentram mais no bem-estar das empresas locais. Por exemplo, a Tesla não conseguiu entrar na Índia em 2022 porque o governo indiano negou o pedido de Elon Musk para reduzir os impostos de importação.

Além disso, em 2023, Sam Altman observou que “era completamente impossível para uma equipe na Índia construir um modelo de IA fundamental com um orçamento limitado que fosse semelhante ao OpenAI”.

Embora o CEO da OpenAI possa estar correto, o comentário não agradou a vários segmentos indianos e Altman foi criticado.

No entanto, a OpenAI está procurando escrever uma nova narrativa na Índia, já que Jason Kwon anunciou que a empresa sediará vários encontros de desenvolvedores em todo o país ao longo do ano.