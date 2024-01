OpenAI toma medidas rigorosas contra desinformação eleitoral

Como parte de uma abordagem proativa para enfrentar a ameaça de desinformação originada por sistemas de IA, que poderiam potencialmente impactar as eleições de 2024, a OpenAI adotou uma medida significativa e benéfica: proibiu políticos e suas campanhas de acessarem suas ferramentas de IA.

A OpenAI detalhou o plano em uma postagem recente no blog, onde a empresa divulgou estratégias além de restrições simples de uso.

Isso inclui retirar dos políticos a capacidade de criar chatbots que possam se passar por funcionários governamentais ou candidatos políticos.

Tal iniciativa é extremamente positiva, partindo de uma grande empresa de IA. Os políticos agora podem ter (ou melhor, terão que ter) interações significativas e reais com as pessoas. E, sem dúvida, a capacidade de um chatbot de responder perguntas não deve definir o resultado de um processo democrático.

A batalha contra a desinformação gerada por IA

À medida que a batalha contra a desinformação gerada por IA se intensifica, diferentes plataformas têm implementado políticas para combater deepfakes. Tudo começou com o YouTube e o Meta, que restringiram o uso de ferramentas de IA para anunciar campanhas políticas.

Agora, a OpenAI não está apenas se preparando para fazer algo semelhante, mas vai fazê-lo de uma maneira mais eficaz. Ela planeja incorporar as credenciais digitais da C2PA (Coalizão para Procedência e Autenticidade de Conteúdo) nas imagens geradas pelo DALL-E.

Empresas como Getty, Adobe, Amazon e Microsoft estão atualmente colaborando com a C2PA para evitar a propagação de desinformação por meio de imagens falsas geradas por IA.

Em outras palavras, isso irá identificar se uma imagem foi gerada usando o DALL-E, o que significa que qualquer imagem relacionada a eleições que chegar ao público poderá ser checada com a máxima confiança.

Essas estratégias estão programadas para serem implementadas no início de 2024, o que irá fortalecer de forma significativa a batalha contra a desinformação.

Além disso, as ferramentas da OpenAI vão redirecionar as consultas relacionadas a votações nos Estados Unidos para o CanIVote.org – uma fonte confiável de informações sobre votação.

Ao mesmo tempo, a Comissão Federal de Eleições está deliberando se as regulamentações existentes contra “representação fraudulenta de outros candidatos ou partidos políticos” se aplicam ao conteúdo gerado por IA. Até o momento da redação deste artigo não houve uma conclusão concreta. Certos legisladores propuseram a proibição nacional de IA enganosa para campanhas políticas, mas novamente, pouco ou nenhum progresso legislativo foi feito.

Estratégia legal para combater mídias fabricadas

Certamente a incerteza regulatória parece ameaçadora para campanhas políticas nos EUA. No entanto, isso não impediu a campanha de reeleição de Biden. Segundo relatos, a campanha de Biden está desenvolvendo uma estratégia legal para combater mídias fabricadas, o que é indiscutivelmente louvável.

A ideia é ter o suficiente em nosso arsenal para, dependendo da situação hipotética com a qual estamos lidando, podermos usar peças diferentes para lidar com diferentes situações.

Ele explicou a importância de combater diferentes cenários de desinformação, incluindo reguladores internacionais e possíveis ações legais nos tribunais nos Estados.

No entanto, por mais louváveis que sejam os esforços da OpenAI, essas iniciativas ainda se encontram nos estágios iniciais de implementação e dependem muito de relatos de usuários para identificar e lidar com agentes mal-intencionados.

Embora a OpenAI esteja implementando proativamente essas medidas, a desinformação continua sendo uma ameaça significativa para a política e os usuários. Isso levanta sérias questões sobre a credibilidade de notícias e imagens, justificando a necessidade de verificação independente e educação em mídia.

Regulamentação da inteligência artificial no Brasil

A regulamentação do uso da inteligência artificial nas próximas eleições no Brasil já está na pauta do TSE. Inclusive, o tema já vem sendo discutido pelas Cortes Eleitorais.

Em 22 de novembro de 2023, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, participou do Seminário “Desinformação nas Eleições: abordagens do Brasil e da União Europeia”, realizado na sede daquele Tribunal, e alertou sobre a necessidade de estabelecer limites ao uso da inteligência artificial nas eleições.

Alguns dias depois, em 27 de novembro, durante um discurso, o ministro afirmou:

A inteligência artificial simula discursos; coloca na boca das pessoas patrões labiais que somente um laudo comprova que são falsos. Imagine isso nas eleições: até você comprovar que não é verdade, o estrago que isso faz na vontade do eleitor, na escolha do eleitor.

Ainda segundo Moraes, esse é o grande desafio do TSE, “que já está preparando estudos e um grande evento internacional em março do ano que vem com a participação de todos os Tribunais Regionais Eleitorais para que nós possamos balizar a regulamentação, via resoluções, para evitar esses malefícios que o mau uso da inteligência artificial, junto à desinformação nas redes sociais, podem trazer para a democracia brasileira”.

A discussão das resoluções que disciplinarão as Eleições Municipais de 2024 ocorrerá em audiências públicas e, em seguida, o Plenário do TSE as aprovará até a primeira quinzena de março de 2024.