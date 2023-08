Papa Francisco alerta sobre os possíveis perigos da inteligência artificial

O Papa Francisco se uniu a uma série de pessoas e organizações que vêm alertando sobre os perigos da inteligência artificial. Ele destacou a necessidade de conscientização global acerca das “possibilidades disruptivas e efeitos ambivalentes da IA”.

Essa mensagem foi parte de seu pronunciamento anual para o Dia Mundial da Paz, divulgado com 145 dias de antecedência.

Apesar de seus 86 anos e de já ter admitido anteriormente não saber como usar um computador, o Papa Francisco pode estar correto. As preocupações têm crescido em relação à possibilidade de a IA eliminar empregos, a tal ponto que até o CEO da OpenAI, Sam Altman, lançou uma startup de criptomoeda destinada a remunerar as pessoas apenas por serem humanas, caso a IA torne as habilidades de todos obsoletas.

“A necessidade de sermos vigilantes e trabalharmos para que uma lógica de violência e discriminação não se enraíze na produção e no uso desses dispositivos, em detrimento dos mais frágeis e excluídos.” – Papa Francisco

O Papa prosseguiu enfatizando a necessidade urgente de uma orientação responsável do conceito e uso da IA, “de forma que ela possa estar a serviço da humanidade e da proteção de nosso lar comum, requerendo que a reflexão ética seja estendida à esfera da educação e da lei”.

Anteriormente, em 2020, o Vaticano uniu forças com a IBM e a Microsoft para promover o desenvolvimento ético da IA e exigir a regulamentação de tecnologias intrusivas, como o reconhecimento facial.

O Papa até mesmo se referiu a filmes de Hollywood lançados nas últimas décadas que retratam IAs malignas com a intenção de exterminar a humanidade, questionando se as pessoas não perceberam os perigos representados pela IA.

O futuro dos empregos

O papa manifestou sua falta de compreensão sobre a verdadeira necessidade da IA. Além disso, ele ressaltou sua preocupação sobre a possibilidade de a IA deixar as pessoas desempregadas ao assumir seus empregos.

“O ponto central da sociedade é fazermos trabalhos e atividades. Se tudo for feito por robôs, todos ficarão sem emprego.”- Papa Francisco

Além disso, o Papa enfatizou que tirar o emprego de alguém não é correto. De forma irônica, até mesmo o Papa pode estar percebendo que sua posição não é mais inabalável diante do rápido avanço da IA.

Isso porque uma cerimônia religiosa conduzida pela tecnologia ChatGPT teve lugar na Alemanha em junho, contando com a participação de mais de 300 seguidores. Embora alguns tenham observado que o serviço não tinha “coração nem alma”, muitos admitiram ter ficado “agradavelmente surpresos” com o quão bem funcionou.

O Crescente Debate Sobre a Ascensão da Inteligência Artificial

A discussão sobre os dilemas éticos e as possíveis ameaças da inteligência artificial está ganhando destaque. Dessa forma, temos diversas figuras proeminentes expressando opiniões a favor ou contrárias a essa tecnologia em constante desenvolvimento. Além disso, indivíduos de variados setores têm experimentado os efeitos da inteligência artificial, seja de maneira benéfica ou prejudicial.

Os perigos da substituição de empregos e as preocupações éticas sobre decisões tendenciosas e privacidade impulsionam acalorados debates sobre IA. Além disso, a perspectiva de uma inteligência excepcional e desigualdades sociais geram preocupações.

Embora não pareça que a ascensão da IA vá parar em breve, o apelo do Papa por um desenvolvimento cauteloso da tecnologia faz sentido.