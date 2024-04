Paquistão proíbe X em caso parecido com brasileiro

Rede Privada Virtual (VPN)O Ministério do Interior do Paquistão apresentou uma declaração por escrito ao tribunal nesta última semana confirmando os rumores de que havia proibido X desde fevereiro.

Uma das razões citadas para a proibição foi o não cumprimento das leis locais por parte de X.

Outra razão mencionada foi a prisão do ex-PM Imran Khan.

Também foi apontada a presença de outros elementos hostis na plataforma que poderiam desestabilizar o país.

O Ministério do Interior do Paquistão confirmou os rumores e anunciou que temporariamente bloqueou X (anteriormente conhecido como Twitter) no país. Isto devido a preocupações de segurança durante as eleições nacionais.

Usuários haviam reclamado de interrupções no serviço desde 8 de fevereiro. Após o início das eleições e depois que o partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan convocou um protesto contra sua prisão.

No entanto, o governo não fez nenhum comentário oficial… até agora.

Um advogado e peticionário chamado Abdul Moiz Jafri informou que o Tribunal Superior de Sindh instruiu o governo a retirar a carta dentro de uma semana, após o que o tribunal tomará uma decisão apropriada.

Continuamos a trabalhar com o Governo do Paquistão para entender suas preocupações – Assuntos Governamentais Globais da X

Por que o X foi banido no Paquistão?

Em termos simples, o X, não está registrado no Paquistão e não assinou nenhum acordo escrito para cumprir as leis locais. Dessa forma, não fez qualquer esforço para estabelecer uma presença legal no país ou colaborar com o governo local.

É importante ressaltar que a falta de adesão do X às diretrizes legais do governo paquistanês e à abordagem das preocupações sobre o uso indevido de sua plataforma levou à imposição do banimento, conforme declarado em um protocolo judicial.

No entanto, apesar das preocupações comunicadas ao X, a plataforma mostrou-se desinteressada em resolver o problema. Portanto, o ministério responsável tomou medidas regulatórias para garantir responsabilidade e conformidade com as leis nacionais.

Além das questões relacionadas ao X, o clima político hostil no Paquistão também foi motivo de preocupação e contribuiu, segundo relatos, para o banimento da plataforma.

Como mencionado, o X estava raramente disponível após o incidente envolvendo o ex-primeiro-ministro Imran Khan. Sua prisão, poucos dias antes das eleições, desencadeou protestos e acusações de fraude eleitoral, contribuindo para a instabilidade política.

Relatórios da agência de inteligência do Paquistão sugerem a presença de “elementos hostis” na plataforma. Além de Imran Khan, que estariam tentando desestabilizar o país e promover a anarquia.

Assim, levando em consideração essas preocupações, o banimento do X foi visto como uma medida de segurança. No entanto, a eficácia dessa ação permanece incerta.

Enquanto o público em geral enfrentava interrupções, alguns líderes políticos, incluindo o Primeiro Ministro Shehbaz, relataram usar uma Rede Privada Virtual (VPN) para contornar o banimento.

Situação semelhante ocorreu recentemente com o X no Brasil

Isso porque após a desobediência aberta de Elon Musk em cumprir uma ordem judicial brasileira. A ordem solicitava ao X que banisse certas contas problemáticas. Várias pessoas dentro e fora do governo brasileiro ecoaram o aviso de que, se o X continuasse a manter sua posição, eventualmente seria banido no Brasil.

No entanto, apesar de inicialmente Elon Musk ter se recusado a cumprir as ordens, ficou decidido que o X/Twitter de Elon Musk agora seguirá as ordens do tribunal para banir certas contas solicitadas pelo governo brasileiro.

É provável que a empresa tenha que fazer o mesmo no Paquistão se quiser continuar suas operações no país.