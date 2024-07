Paralização da Microsoft atingiu 8,5 milhões de dispositivos

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O recente problema de interrupção da Microsoft que parou computadores em vários países e setores de serviços afetou 8,5 milhões de usuários no total.

Esse número representa apenas 1% da base total de usuários do Windows da Microsoft, mas é um evento importante devido ao impacto econômico que teve.

Especialistas em seguros acreditam que o dano financeiro total pode ser de dezenas de bilhões. Isso inclui apenas perdas monetárias causadas por interrupção de negócios.

Todo mundo já sabe sobre a paralisação global da Microsoft. Antes, não sabíamos exatamente quantos usuários foram afetados, mas agora temos um número: quase 8,5 milhões.

‘Atualmente, estimamos que a atualização do CrowdStrike afetou 8,5 milhões de dispositivos Windows, ou seja, menos de um por cento de todas as máquinas rodando com Windows’ – Microsoft.

Embora 8,5 milhões sejam menos de 1% de todos os usuários do Windows no mundo, o impacto econômico da interrupção é o que a torna tão grave. De acordo com especialistas em seguros, o dano financeiro total pode chegar a dezenas de bilhões. Junto com isso, os cibercriminosos também tentaram explorar a situação e cometer fraudes financeiras.

Muitos relatos de e-mails de phishing se passando pelo suporte do CrowdStrike e sites maliciosos oferecendo ajuda para “consertar” seu dispositivo surgiram logo após a interrupção.

Acredita-se também que seja um dos maiores eventos cibernéticos dos últimos tempos. O único outro incidente que chega perto disso é o ataque cibernético WannaCry de 2017, que impactou cerca de 300.000 computadores em 150 países.

Mais sobre a interrupção de dispositivos com SO Microsoft

A interrupção foi relatada na sexta-feira, quando inúmeros usuários reclamaram que seus PCs e laptops Microsoft não estavam funcionando. Assim, toda vez que tentavam fazer login, eles se deparavam com uma tela de erro azul que permanecia congelada. Muitos usuários até começaram a se referir a ela como a “Tela Azul da Morte”.

No entanto, como a Microsoft também é uma escolha popular para empresas, o impacto da interrupção foi muito pior.

As companhias aéreas tiveram que atrasar ou cancelar seus voos, e o tempo de processamento para cada passageiro aumentou, o que levou a multidões incontroláveis ​​em aeroportos.

Os supermercados também estavam com problemas para processar pagamentos com cartão.

Hospitais e farmácias tiveram dificuldades para obter registros de pacientes.

Os países afetados incluem os EUA, o Reino Unido, a Índia, o Japão, a Holanda, a Austrália e muitos outros.

Agora falando da causa, a CrowdStrike é a culpada. A CrowdStrike é uma empresa de segurança cibernética e, logo antes da interrupção, ela estava tentando atualizar seu software para a Microsoft. Infelizmente, o arquivo de atualização tinha um bug que travou todo o sistema.

A CrowdStrike e seu CEO pediram desculpas por essa interrupção. O problema subjacente já foi corrigido, mas alguns impactos residuais afetaram alguns dispositivos. Portanto, vai demorar um pouco até que tudo volte ao normal.