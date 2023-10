PayPal enfrenta ação coletiva por suposta restrição à concorrência

O gigante das fintechs PayPal agora enfrenta uma nova ação coletiva movida pelo escritório de advocacia global Hagens Berman em nome dos consumidores. A ação alega que as regras anti-direcionamento do PayPal não apenas lhe conferem uma vantagem injusta sobre concorrentes como Stripe e Shopify. Além disso, elevam os preços para os consumidores.

Uma investigação da equipe de advogados de direitos do consumidor do escritório de advocacia descobriu que a fintech sujeita os consumidores a custos adicionais. A conclusão veio após uma compração de empresas de comércio eletrônico que aceitam pagamentos do PayPal e/ou Venmo.

Todos os consumidores que fizeram compras usando métodos de pagamento não relacionados ao PayPal desde 2019 podem ter direito a reembolso, afirma o escritório de advocacia.

Uma análise mais profunda das regras anti-direcionamento do PayPal

No centro das alegações estão as regras anti-direcionamento do gigante das fintechs. Essas regras fazem parte do contrato que os comerciantes são obrigados a assinar antes de poderem aceitar pagamentos via PayPal ou Venmo.

Essas regras ditam que, se um varejista aceitar pagamentos do PayPal ou Venmo, eles não podem oferecer descontos ou incentivos para persuadir os consumidores a usar outras opções de pagamento que tenham um custo mais baixo. – Hagens Berman

Em transações pelo PayPal, esses descontos são tratados como “taxa adicional”. Além disso, as regras proíbem os comerciantes até mesmo de informar aos clientes que outras opções de pagamento podem ser mais econômicas ou preferíveis.

Os comerciantes não têm permissão para apresentar outras formas de pagamento mais cedo no processo de pagamento também. No final das contas, os consumidores estão sujeitos às “altas taxas do setor” por parte da fintech, afirma o escritório de advocacia.

Rotulando as políticas como “anti-competitivas” e “draconianas”, os advogados afirmam que, se o PayPal fosse mais transparente, os consumidores notariam a diferença de preço entre o PayPal e seus concorrentes.

Para ilustrar, o escritório de advocacia apresentou um exemplo em que um comerciante tem a opção de cobrar US$ 5,83 por uma caixa de lenços de papel quando o cliente efetua o pagamento por meio do PayPal, ou oferecer um preço mais baixo se o cliente optar por usar um método de pagamento alternativo.

Alternativamente, eles também poderiam oferecer um desconto mantendo o preço de US$ 5,83 para clientes que usam um método de pagamento que não seja o PayPal ou o Venmo.

Steve Berman, sócio-gerente e co-fundador da Hagens Berman, comparou as regras anti-direcionamento às impostas pela Visa e Mastercard antes do Departamento de Justiça processá-las em 2010.

O que isso significa para os consumidores do PayPal?

Segundo a ação judicial, mais de 400 milhões de consumidores, incluindo 75% dos americanos, possuem contas no PayPal. Assim, se as alegações da ação judicial estiverem corretas, a maior parte dos US$ 27 bilhões que o PayPal faturou em receitas em 2022 provavelmente veio das taxas impostas a essas transações.

A empresa de fintech processa 41 milhões de transações diariamente, com quase 1 milhão de sites de comércio eletrônico nos EUA aceitando o PayPal.

“Para um serviço nomeado por sua amigabilidade, o PayPal está longe de ser amigável para o consumidor”, comentou a Hagens Berman.

Contudo, ao ser questionado sobre a ação judicial, um porta-voz do PayPal respondeu: “Continuamos a colocar nossos clientes em primeiro lugar em tudo o que fazemos, e levamos essa responsabilidade a sério. Estamos revisando o processo e não temos mais informações para compartilhar no momento”.

De acordo com estimativas da Merchants Payments Coalition, uma família média paga US$ 1.000 anualmente em taxas de processamento de pagamento. As regras anti-direcionamento obrigaram os consumidores a pagar taxas excessivas, então a ação coletiva exige o reembolso deles.

Além disso, também solicita que o tribunal ponha fim às políticas e acordos comerciais da fintech que impõem essas taxas.

Dependendo do sucesso da ação judicial, os consumidores podem receber e desfrutar de taxas mais baixas ao fazer transações de comércio eletrônico no futuro.