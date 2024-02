Pesquisa afirma que namoradas de IA são uma ameaça à sua privacidade

Uma nova pesquisa descobriu que ferramentas populares de que simulam namoradas e namorados armazenam propositalmente informações privadas sobre o usuário. Além disso, elas têm os piores protocolos de privacidade.

Pesquisadores da Mozilla Foundation realizaram um teste em 11 chatbots de IA populares, incluindo Eva AI e Replika. Eles descobriram que nenhum deles atendia aos padrões básicos de privacidade. Inclusive, eles nem criptografam os dados de seus clientes.

Na verdade, os resultados foram tão ruins que os pesquisadores rotularam esses chatbots como uma das piores ferramentas (em termos de privacidade) que já analisaram.

Embora sejam comercializados como algo que irá melhorar sua saúde mental e bem-estar, eles são especializados em fornecer dependência, solidão e toxicidade, ao mesmo tempo em que extraem de você o máximo de dados possível. – Misha Rykov, pesquisadora

O que é preocupante é a crescente popularidade destes produtos. A vida acelerada mergulhou esta geração numa nova profundidade de solidão, forçando-a a recorrer a aplicações online para alimentar as suas necessidades sociais e pessoais.

Só no ano passado, houve mais de 3 bilhões de pesquisas sobre namoradas de IA no Google. Os números têm aumentado constantemente desde que o ChatGPT ganhou popularidade.

O que torna esses chatbots de IA uma ameaça?

O instituto também fez uma pesquisa sobre os demais aplicativos do mercado e constatou que 73% deles não são transparentes sobre seus protocolos de segurança e vulnerabilidade.

Inclusive, 45% deles permitem que o usuário mantenha senhas fracas, e todos os aplicativos, exceto Eva AI Chat Bot e Soulmate, compartilham e vendem os dados pessoais de seus usuários.

Se esses registos médicos pessoais forem vendidos às pessoas erradas, os efeitos poderão ser graves.

Falando em Eva AI Chat Bot & Soulmate, embora tenham uma boa política de privacidade, muitas vezes tentam pressionar o usuário a divulgar mais informações pessoais. O que fazem com isso (já que não vendem) ainda é desconhecido.

Os investigadores também alertaram que, dada a sua natureza agressiva, não há garantia de que as políticas da Eva AI não mudarão no futuro. Eles podem não vendê-los agora, mas se mudarem de ideia no futuro, poderão vender todos os dados que coletaram ao longo dos anos.

Outro chatbot popular, chamado CrushOn.AI, também foi identificado coletando informações sobre saúde sexual dos usuários, incluindo cuidados relacionados à afirmação de gênero e medicamentos prescritos.

Natureza violenta e problemática das namoradas de IA

O compartilhamento de dados não é o único problema desses chatbots de IA. Alguns deles também foram considerados violentos, incentivando o abuso de menores.

Você pode encontrar facilmente esses detalhes nas descrições dos personagens da IA. Aplicativos como esses também têm um histórico de recomendação de ações inseguras.

Por exemplo, o chatbot AI Replika encorajou um usuário a assassinar a falecida Rainha Elizabeth 2.

Outros aplicativos também são conhecidos por incentivarem o suicídio. Embora chatbots como Eva AI Chat Bot, Soulmate e CrushOn.AI não tenham comentado o assunto, um representante da Replika disse ao Business Insider que eles não vendem dados de usuários nem oferecem suporte a publicidade.

A única vez que eles usam os dados do usuário é enquanto treinam seu aplicativo para ter conversas melhores.

Os pesquisadores da Mozilla Foundation têm apenas um conselho para os usuários: não confiem nesses aplicativos e não compartilhem nenhuma informação pessoal, eles não são seus amigos.