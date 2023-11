De acordo com um relatório recente da Reuters, os pesquisadores da OpenAI anunciaram uma conquista notável em seu campo de pesquisa em inteligência artificial. Eles já haviam sinalizado tal progresso em uma carta ao conselho de administração. O destaque foi a perspectiva de que sua tecnologia poderia eventualmente rivalizar com a capacidade humana.

O evento ocorreu antes da destituição do CEO da organização, Sam Altman, medida que quase desamparou a empresa de mais de 700 funcionários.

Embora o conteúdo exato da carta não tenha sido divulgado, ela foi reconhecida pela OpenAI em uma comunicação interna à equipe, enfatizando um projeto denominado Q* e a carta ao conselho.

Descoberta de inteligência artificial levanta preocupações

Alguns, dentro da OpenAI, veem o Q* (pronunciado como Q-Star) como um possível avanço na busca pela inteligência artificial geral (AGI).Uma tecnologia dessa poderia, inclusive, superar as capacidades humanas em tarefas economicamente valiosas.

Embora as capacidades do projeto ainda não tenham sido definidas, ele demonstrou habilidades promissoras de resolução de matemática no ensino fundamental, alimentando o otimismo sobre seu sucesso futuro.

A carta ao conselho destacou preocupações sobre o poder e os perigos potenciais associados à IA, todavia, sem especificar exatamente as questões de segurança mencionadas.

Os pesquisadores também apontaram para o trabalho de uma equipe de cientistas de IA, formada pela fusão das equipes Code Gen e Math Gen, que visava otimizar os modelos de IA existentes para melhorar o raciocínio e as aplicações científicas.

Sam Altman, fundamental no crescimento do ChatGPT, da OpenAI e na garantia de recursos da Microsoft para avançar em direção à AGI, anunciou recentemente novas ferramentas e expressou otimismo sobre os principais avanços em uma cúpula de líderes mundiais. No entanto, logo após essas observações, Altman foi expulso pelo conselho.

Entretanto, a descoberta atual suscitou discussões na ciência da computação sobre os riscos potenciais representados por máquinas altamente inteligentes. Também levanta preocupações sobre os sistemas de IA que tomam decisões que podem ter consequências prejudiciais para a humanidade.

OpenAI permanece enfrentando desafios de modelos mais baratos

A adoção de modelos de IA generativa de código aberto representa um desafio para a OpenAI na retenção de clientes. À medida que as empresas se expandem, cresce a demanda por maior personalização. Infelizmente, a API OpenAI atual não consegue fornecer o nível de personalização que as empresas procuram.

De acordo com Michael Mignano, VC da Lightspeed Venture Partners, a progressão típica envolve começar com a OpenAI. A próxima etapa envolve a transição para a construção de modelos de produtos independentes de um modelo específico. Dessa forma, garantindo uma experiência de usuário perfeita, independentemente do modelo usado.

A etapa final envolve que as empresas treinem seus modelos internos proprietários. Além disso, embora o GPT-4 da OpenAI seja robusto e versátil, o mercado poderá em breve mudar para modelos menores e especializados, adaptados a indústrias específicas.

Apesar da notável capacidade do ChatGPT de lidar com uma ampla variedade de consultas, a eficiência de modelos menores treinados em dados específicos do setor parece estar ganhando força.

Se isto persistir, a OpenAI poderá enfrentar a decisão de reduzir custos para reter os seus utilizadores ou acompanhar a tendência da indústria.