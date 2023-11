PL do streaming: comissão do Senado aprova regulação com imposto e cota para obras nacionais

Na última quarta-feira (22/11), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou em primeiro turno o texto alternativo do senador Eduardo Gomes (PL-TO) que regulamenta os serviços de oferta de vídeo sob demanda (VoD, transmitido por streaming), como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, YouTube e demais grandes players do entretenimento.

Além da regulamentação, a PL os obriga a recolher a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine). A proposta (PL 2.331/2022), aprovada de forma unânime com 24 votos, ainda precisa passar por turno suplementar de votação na CAE antes de seguir para a Câmara dos Deputados.

Quais serão as alíquotas para os serviços de streaming

A cobrança da Condecine será anual e terá alíquota máxima de 3% da receita bruta das empresas, incluindo os ganhos com publicidade e excluindo os tributos diretos e as comissões devidas a parceiros de comercialização, veiculação ou distribuição do serviço.

Empresas com faturamento anual acima de R$ 96 milhões pagarão 3%. Já as plataformas com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 96 milhões recolherão 1,5%. Para os serviços com faturamento inferior a R$ 4,8 milhões, a alíquota será zero. A Condecine terá o valor reduzido pela metade para o streaming sempre que pelo menos metade do conteúdo do catálogo for nacional.

Para calcular a contribuição devida, as empresas poderão separar a receita obtida com o serviço de streaming do lucro que eventualmente tenham ganhado com outros serviços, como a oferta de conteúdos esportivos e jornalísticos e a comercialização de espaços publicitários relativos a esses eventos, por exemplo. A Condecine também incidirá sobre o pagamento de rendimentos pela exploração ou pela aquisição de obras audiovisuais a preço fixo a produtores, distribuidores ou intermediários no exterior.

Quais as plataformas afetadas

Como já acontece com os canais de televisão por assinatura e as produtoras, chegou a vez de cobrar a contribuição dos serviços de streaming. Contudo, a regulamentação não vai atingir apenas as plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Disney+ e Star+.

O projeto evoluiu para uma regulamentação mais ampla do Video on Demand (VoD). Ou seja, as redes sociais que monetizam vídeos de usuários, como Instagram, YouTube e TikTok, que também fazem parte dessa conta.

A seguir algumas das plataformas que serão afetadas pela nova legislação para streamings:

Netflix

Amazon Prime Video

Disney+

Star+

HBO Max

Instagram

YouTube

TikTok

Facebook

Cota para obras nacionais

Eduardo Gomes, autor do texto, propôs que as plataformas garantam visibilidade do conteúdo audiovisual brasileiro por meio de sugestões, busca ou seções claramente identificadas, de modo razoável e proporcional e de acordo com a capacidade de cada serviço.

Os provedores de streaming terão que disponibilizar permanentemente no catálogo quantidades mínimas de conteúdos audiovisuais brasileiros, sendo metade destas quantidades de conteúdo nacional independente.

Para streamings com 2 mil produtos no catálogo, pelo menos 100 terão que ser brasileiros. E para streamings com 7 mil produtos, pelo menos 300 terão que ser nacionais.

Além disso, pelo menos 30% das receitas provenientes dos serviços de streaming deverão ir para produtoras brasileiras independentes localizadas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e no mínimo 20% para produtoras estabelecidas na Região Sul e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Haverá cota de receitas também para capacitação técnica, obras independentes produzidas ou dirigidas por pessoas de minorias, proteção a direitos autorais, programas de fomento a provedores de streaming nacionais e programas de investimento em produções nacionais.

Fiscalização da Ancine

A Ancine será responsável por regular e fiscalizar a oferta de catálogo. Os provedores de vídeo sob demanda devem requerer o credenciamento na agência dentro de 180 dias a partir do início do serviço no Brasil. A homologação do cadastro deve ocorrer em até 30 dias para as empresas que atenderem aos requisitos estabelecidos.

As plataformas também terão que apresentar à Ancine a documentação relativa ao faturamento e a listagem de conteúdos audiovisuais brasileiros, relacionando as obras realizadas por produtoras brasileiras independentes. Mas não será necessário apresentar a relação de conteúdos audiovisuais do catálogo inseridos e/ou produzidos pelos próprios usuários.

O texto também obriga as empresas a enviarem à agência o resumo do contrato firmado entre as partes para a produção de obras publicitárias. A Ancine deverá garantir a confidencialidade de segredos comercial e industrial, quando for o caso.

Mas afinal, os streamings ficarão mais caros?

Até agora nada foi confirmado sobre o aumento de preço dos serviços de streaming. Contudo, as plataformas já realizaram reajustes nos valores nos últimos anos para incentivar, de forma indireta, os clientes a comprarem pacotes com anúncios.

Ao que tudo indica, a cobrança do novo imposto por parte do governo, pode sim refletir no valor das assinaturas de streaming do consumidor. Os projetos de lei que visam regulamentar o setor de streaming têm uma previsão de curto-prazo. Ou seja, provavelmente vamos sentir os seus efeitos na nossa fatura em 2024.

