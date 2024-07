Placas falsas da Nvidia GeForce RTX 4090 estão mais difíceis de reconhecer

No início de 2024, golpistas foram encontrados vendendo placas de vídeo RTX 4090 falsas para entusiastas de jogos de PC. Embora isso não seja nenhuma novidade, a frequência desses golpes tem se revelado preocupante.

As coisas pioraram agora, pois os novos dispositivos são muito mais difíceis de detectar, com até mesmo especialistas precisando desmontar tudo para identificá-los.

Isso foi descoberto pela North West Repair (NWR). Ela também postou um vídeo sobre o tema no YouTube.

Em janeiro de 2024, veio à tona que golpistas estavam vendendo placas de vídeo Nvidia GeForce RTX 4090 falsas. Embora vender falsificações não seja nenhuma novidade, o que foi surpreendente é que houve um monte de casos semelhantes somente em janeiro.

Quando a notícia ganhou atenção pela primeira vez, as falsificações eram feitas de uma coleção de pedaços quebrados, ou uma ‘FrankenGPU’. Ela nem era baseada em uma RTX 4090, mas tinha o chip de uma 4080. Portanto, era mais fácil reconhecer que era falsa.

Agora, avançando para julho, o golpe da placa de vídeo Nvidia 4090 chegou a um nível totalmente novo. O golpe parece estar em andamento, e os golpistas tornaram mais difícil reconhecer os dupes.

As falsificações agora são tão realistas que até mesmo os especialistas precisarão dar uma olhada mais de perto para identificá-las corretamente. Foi o que aconteceu com a North West Repair (NWR) quando um cliente lhe enviou uma RTX 4090 com defeito para reparo.

Como a North West Repair (NWR) identificou a RTX 4090 falsa?

Para começar, quando o indivíduo estava soldando o núcleo, ele notou que os chips de memória tinham dois tipos de solda embaixo deles: com chumbo e sem chumbo. Essa foi a primeira revelação.

Ele então olhou mais de perto, o que revelou que pelo menos dois dos chips pareciam ter 256 MB e não 2 GB. Além disso, o topo dos chips parecia plano. Então, quando ele comparou com um chip real, ficou bem claro que os enviados pelo cliente eram falsos.

O próximo sinal era o núcleo. Ele, de fato, notou logo no começo que a resistência no núcleo era extremamente alta — como se o núcleo nem estivesse ali.

Então, depois que ele descobriu que os chips de memória eram falsos, ele deu uma segunda olhada no núcleo. Logo (seguido por uma discussão com outros técnicos), foi descoberto que o núcleo também era falso.

O que os usuários podem fazer para evitar esse golpe?

No momento, parece bem difícil diferenciar as falsificações de placas originais. Como mencionado acima, até mesmo um especialista teve que desmontar tudo para conseguir perceber a diferença.

No entanto, há certas precauções que você certamente pode tomar para evitar queimar seu dinheiro suado em um produto falso. Elas incluem:

Compre somente de um vendedor confiável.

Verifique a vedação do seu produto, especialmente a película protetora no dissipador de calor.