Posição de Elon Musk sobre liberdade de expressão provoca inquérito do tribunal brasileiro

Elon Musk, um defensor da “liberdade de expressão absoluta”, se envolveu em sérios problemas legais no Brasil. No domingo (7 de abril de 2024), um tribunal brasileiro decidiu abrir uma investigação contra Musk por obstrução da justiça depois que ele afirmou que iria reativar algumas contas do X que foram banidas por ordem do tribunal.

Qual a razão de toda a confusão?

Certas contas do X, controladas por ativistas de extrema-direita que postaram sobre o tumulto em 8 de janeiro de 2023, foram banidas pelo judiciário brasileiro.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado por Luis Inácio Lula da Silva, invadiram vários prédios federais naquele dia, incluindo o congresso do país, o palácio presidencial e o supremo tribunal, causando inúmeros estragos ao patrimônio público.

Após o incidente, o ministro Alexandre de Moraes começou a investigar as ‘milícias digitais‘ responsáveis por espalhar ódio e notícias falsas em apoio a Bolsonaro. Como resultado das investigações, algumas contas do X foram solicitadas para serem banidas.

Não revelaram os nomes dessas contas. Além disso, a data da primeira emissão da ordem é desconhecida. Contudo, Elon Musk falou publicamente pela primeira vez sobre o assunto por meio de um post em sua conta do X no último sábado (6 de abril de 2024).

Resposta de Musk e seus tweets

Elon Musk não ficou feliz com a decisão do tribunal brasileiro. Ele acredita que o povo do Brasil deve ter liberdade de expressão e transparência total em questões de importância nacional.

Então, em 7 de abril, Musk postou um tweet no X dizendo “As restrições de conteúdo no Brasil foram removidas.” Ele também disse que as ordens do tribunal para banir as contas mencionadas eram inconstitucionais e contra as leis brasileiras. Musk não parou por aí, já que então marcou o ministro Moraes e pediu sua renúncia. Veja por si mesmo:

Como o tribunal e os oficiais brasileiros responderam ao desabafo de Musk?

O tribunal brasileiro certamente não gostou de Musk anunciar abertamente que planeja desobedecer sua ordem. Isso levou Moraes a abrir uma investigação contra Musk.

O juiz declarou em um comunicado à imprensa que Musk enfrentará uma multa diária de 100.000 reais (US$ 19.740) se não banir as contas. A multa provavelmente não significa nada para Elon Musk, cujo patrimônio líquido, no momento da redação deste artigo, está em torno de US$ 189 bilhões, tornando-o um dos bilionários mais ricos do setor de tecnologia de todos os tempos.

Além disso, outros funcionários do Brasil também expressaram profundo descontentamento com as ações de Musk. Por exemplo, o ministro das comunicações do Brasil, Paulo Pimenta, postou dizendo que as plataformas de mídia social não são terras sem lei.

Não permitiremos que ninguém, independentemente do dinheiro e do poder que possuem, afronte nossa pátria.

– Ministro das comunicações do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o procurador-geral Jorge Messias também apoiaram a decisão do tribunal. Messias disse que o Brasil não pode permitir que bilionários do exterior com controle sobre plataformas de mídia social violem as leis do país e questionem o julgamento do judiciário.

Bruna Santo, gerente de campanhas globais na organização sem fins lucrativos Digital Action, alerta que o X pode enfrentar suspensão no Brasil se Musk continuar a desobedecer as ordens do tribunal.

Ela adicionou que, se o CEO provocar imprudentemente o judiciário brasileiro, o X corre um grande risco de bloqueio permanente no Brasil.

Posição de Elon Musk

Elon Musk disse que não está muito preocupado em ser banido. Ele também encorajou aqueles no Brasil a instalarem uma Rede Privada Virtual (VPN), pois isso lhes permitirá continuar usando o X mesmo se ele for banido.

Os melhores serviços de VPN mascaram seu endereço IP, ocultando sua localização real e permitindo, assim, acessar conteúdo bloqueado em sua região.

Em um tweet, Elon Musk abordou as multas impostas pelo tribunal e disse que, embora estejam ameaçando prender funcionários do X e ele possa ter que fechar os escritórios do X e perder toda a receita no Brasil, ele não irá recuar da luta porque “princípios importam mais do que dinheiro.”

Por fim, Elon Musk também anunciou que entrará com ações legais contra as ordens do juiz sempre que possível.