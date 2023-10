Potencial acordo entre Apple e Microsoft de 2020 no centro do julgamento antitruste contra o Google

Em uma revelação surpreendente, a Microsoft e a Apple estavam supostamente discutindo, em 2020, sobre um possível acordo envolvendo o Bing, o mecanismo de busca da Microsoft.

O acordo, se bem-sucedido, teria o Bing substituindo o Google como mecanismo de busca padrão nos dispositivos da Apple. Uma mudança que teria remodelado significativamente o cenário dos mecanismos de busca.

Atualmente, o Bing representa menos de 10% das buscas, um contraste marcante se comparado à dominação do Google no mercado de buscas.

Executivos da Microsoft e Eddy Cue, o chefe dos serviços da Apple, tiveram discussões preliminares sobre a possibilidade de vender o Bing para a Apple. No entanto, essas discussões nunca avançaram para estágios mais avançados.

A Bloomberg, citando fontes anônimas, relatou que as conversas eram de natureza exploratória, revelando o caráter confidencial e significativo das discussões.

A Apple e o Google têm um acordo de longa data desde 2002, que evoluiu ao longo do tempo para incluir novos dispositivos como o iPhone.

Atualmente, o Google paga aproximadamente US$15 bilhões à Apple anualmente para manter seu status como mecanismo de busca padrão em mais de um bilhão de dispositivos da Apple em todo o mundo. Esse acordo tem sido lucrativo para a Apple, gerando receita substancial a cada ano.

A Microsoft introduziu o Bing em 2009 para competir com o Google, mas teve dificuldades em conquistar uma parcela significativa de mercado. Apesar de seus desafios, a Microsoft explorou diversas maneiras de tornar o Bing a opção preferida, incluindo possíveis acordos e parcerias.

Implicações antitruste e julgamento em andamento

O acordo entre Apple e Google agora é central em um julgamento antitruste contra o Google, no qual o Departamento de Justiça argumenta que a dominação do Google no mercado de buscas é injusta.

Executivos tanto da Apple quanto da Microsoft estão testemunhando no julgamento. O Departamento de Justiça está utilizando o acordo Apple-Google como evidência da dominação de mercado injusta por parte do Google.

Eddy Cue defendeu o acordo, afirmando que o Google é a melhor opção de busca disponível e que nenhum outro mecanismo de busca é digno de substituí-lo.

A receita substancial proveniente do acordo com o Google foi um fator crucial na decisão da Apple de não adquirir o Bing. Além disso, havia preocupações quanto à capacidade do Bing de competir com o Google em termos de qualidade e capacidades.

No entanto, a Apple integrou o Bing em partes de suas operações, como Siri e Spotlight, entre 2013 e 2017, antes de retornar ao Google como parte de um acordo de compartilhamento de receita atualizado.

O potencial impacto de um acordo entre Bing e Apple

Caso o acordo tivesse se concretizado, é improvável que a Apple simplesmente integrasse o Bing em sua plataforma. Normalmente, a Apple adquire tecnologia subjacente e recursos de suas aquisições para desenvolver novos recursos.

Embora as conversas não tenham avançado, elas lançam luz sobre as considerações estratégicas e as dinâmicas de mercado que influenciam as gigantes da tecnologia.

Eddy Cue enfatizou que a Apple não vê necessidade de desenvolver sua própria ferramenta de busca, uma vez que o Google é claramente a melhor opção. Uma postura que contrasta com a abordagem da Apple em outras áreas onde compete com o Google, como software de mapeamento e assistentes de voz.

As discussões exploratórias entre Microsoft e Apple sobre um possível acordo com o Bing destacam a natureza dinâmica e competitiva da indústria de tecnologia.

O julgamento antitruste em curso contra o Google, assim como as revelações sobre as discussões entre Microsoft e Apple destacam a intricada teia de relacionamentos e acordos no mundo da tecnologia. Certamente elas irão trazer implicações significativas para o futuro da indústria.