Preço do ouro atinge novas alturas enquanto o Fed sinaliza possíveis cortes de juros mais tarde este ano

O preço do ouro atingiu um novo recorde histórico em meio a comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que os cortes nas taxas de juros chegarão após o controle da inflação.

No momento da redação deste artigo, uma onça de ouro estava sendo negociada a US$ 2.285 no mercado à vista, após uma queda de 0,55%. O preço atual sofreu uma ligeira queda em relação ao recorde de mais de US$ 2.300 que a commodity alcançou no início da última semana.

BREAKING: Gold price surge over US$2300 an ounce, a new record high. pic.twitter.com/9sjL3wAAr7

Os metais preciosos se beneficiam de uma variedade de fatores que ajudam a impulsionar os preços. Sendo o principal deles o otimismo de que o Fed irá reduzir as taxas de juros este ano.

Otimismo do Fed sobre cortes de juros leva a altas de preços do ouro

Na última semana, funcionários do Federal Reserve dos EUA, incluindo o presidente Jerome Powell, anunciaram que há necessidade de mais discussões e dados econômicos antes que uma decisão seja tomada para reduzir as taxas de juros.

Os mercados financeiros antecipam que o Fed começará a reduzir as taxas em junho. Esta medida será uma grande reversão após a instituição ter aumentado, de forma agressiva, as taxas para conter os níveis de inflação que haviam disparado para um pico de 40 anos.

De acordo com a CME Fed WatchTool, há uma chance de 59% de que o Fed reduza as taxas de juros em junho. O metal precioso tende a ganhar quando as taxas de juros são baixas, o que explica a recente demanda crescente.

Com o Federal Reserve dos EUA reduzindo as taxas de juros, espera-se que outros bancos centrais sigam o exemplo. À medida que a antecipação para esses cortes de taxa se acumula e o processo está em andamento, a consequência será um preço do ouro mais forte.

Tensões geopolíticas também estão ajudando a impulsionar o preço do ouro

Outro fator que também está impulsionando o preço são as tensões geopolíticas na Ásia e na Europa. A guerra Rússia-Ucrânia não mostra sinais de término, com o recente ataque terrorista a um concerto em Moscou escalando as tensões.

Por outro lado, também há um risco crescente de que a guerra entre Israel e o Hamas se estenda para envolver o Irã. Um conflito generalizado no Oriente Médio levará as pessoas a manterem seus investimentos em um refúgio como o ouro.

O Irã jurou retaliação contra um ataque lançado por Israel em sua embaixada em Damasco. O ataque matou dois generais iranianos e cinco conselheiros militares. À medida que a tensão aumenta, os investidores estão se voltando para o ouro, com a demanda por este metal precioso sendo vista no aumento do preço.

Como não há um desfecho à vista para o conflito no Oriente Médio e na Rússia-Ucrânia, o ouro pode continuar subindo no curto prazo, impulsionando os preços.

Dólar americano enfraquecido impulsiona os preços do ouro

Os ativos denominados em dólar tendem a ganhar sempre que o USD enfraquece e cai para níveis baixos. O Índice do Dólar dos EUA, que acompanha o desempenho do dólar americano em relação a seis moedas principais, estendeu suas perdas para 104.

O dólar enfraqueceu após o Instituto de Gestão de Fornecimento dos EUA (ISM) apresentar um relatório fraco de PMI de serviços para março.

Por outro lado, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram brevemente para 4,42% na quarta-feira. Ou seja, em resposta à antecipação do fim da política hawkish do Fed. Normalmente, a demanda por ativos não rentáveis como o ouro tende a cair quando a demanda por ativos que rendem juros é alta, no entanto, este não foi o caso desta vez.

À medida que todos esses fatores entram em jogo, é provável que o ouro continue apresentando um desempenho forte.