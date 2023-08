Preço do XRP registra queda de 6% em 7 dias, enquanto XRP20 atinge impressionante marca de US$ 1 milhão

Os problemas da Ripple continuam a aumentar à medida que o XRP continua em queda, perdendo mais 6% nos últimos sete dias. Por outro lado, o popular token alternativo XRP20 (XRP20) alcança um marco significativo, atingindo a marca impressionante de $1.000.000 em sua pré-venda. Comercializado como a “nova era do XRP”, esse novo token oferece oportunidades de ganhos incríveis para investidores pioneiros.

Apesar das notícias favoráveis relacionadas à ação judicial da SEC, que trouxeram ganhos temporários, o XRP rapidamente perdeu fôlego e sofreu uma queda acentuada nos últimos 10 dias. Assim, está se tornando cada vez mais difícil enxergar um caminho viável para o que já foi um token popular, especialmente porque a SEC parece estar reforçando sua decisão de classificar o XRP como um título de segurança.

Por outro lado, a regulamentação da SEC não afeta o XRP20. Esse token alternativo do XRP oferece a mesma funcionalidade que o original, mas com algumas vantagens adicionais, como a possibilidade de staking, que os diferencia claramente.

Além disso, oferece aos investidores iniciais a oportunidade de replicar o enorme retorno sobre investimento obtido pelos investidores no XRP original.

A Queda Dramática do XRP Continua: É Hora de Considerar Alternativas?

Em julho passado, parecia que as coisas finalmente estavam melhorando para o XRP. A juíza responsável pelo processo movido contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) decidiu que os tokens XRP não poderiam ser considerados títulos se vendidos a investidores individuais.

Essa decisão não apenas liberou as corretoras de criptomoedas de responsabilidade, levando a Coinbase a recolocar o XRP em sua lista no dia seguinte, mas também sinalizou que a SEC talvez não tivesse um caso forte. Como resultado, o valor do XRP subiu quase 40% após o veredicto, gerando ondas de otimismo entre seus detentores.

No entanto, infelizmente para a Ripple Labs, o otimismo não perdurou. O veredicto os inocentou apenas parcialmente das acusações, e assim que o frenesi diminuiu, ficou evidente que os desenvolvedores ainda estavam envolvidos na venda do XRP para instituições, o que representa a grande maioria de todos os detentores de XRP.

O token primeiro se estabilizou e, em seguida, sofreu uma queda brusca. Como o fim da batalha legal está longe, a incerteza resultante força os investidores a se desfazerem do XRP e a procurarem alternativas como o XRP20.

XRP20: A Nova Iteração do Token XRP

Com os problemas enfrentados pelo XRP, o mercado está rapidamente se voltando para a melhor alternativa disponível, o XRP20. O novo token de criptomoeda possui a mesma funcionalidade que o original, mas com alguns benefícios adicionais.

O XRP20 é uma opção de staking muito lucrativa porque é baseado na rede Ethereum. Dessa forma, os detentores possuem uma fonte de renda secundária vantajosa.

A opção Stake2Earn está se mostrando muito atraente, à medida que cada vez mais investidores se dirigem para a pré-venda do XRP20. Aliado à queima deflacionária do projeto, ele pode se tornar um dos maiores geradores de lucro do ano no mercado de criptomoedas.

A redução do fornecimento e o aumento da escassez aumentarão consideravelmente o valor dos tokens que você recebe ao fazer staking. E isso é sem nem mesmo considerar os ganhos provenientes da explosão inevitável do token assim que ele chegar às bolsas de criptomoedas.

O XRP original é em grande parte um token de utilidade com um papel designado dentro da rede Ripple. No entanto, o XRP20 é muito mais que isso. Sua funcionalidade de staking é uma das mais empolgantes que temos visto ultimamente, oferecendo grandes recompensas para investidores que fazem staking de seus tokens.

A decisão de lançar o XRP20 como um token ERC-20 na blockchain Ethereum possibilitou a funcionalidade que falta consideravelmente no XRP. Essa decisão se mostrou muito acertada, já que o staking é uma das características mais proeminentes de todos os tokens modernos.

Aproveite a Pré-Venda do XRP20

Com um potencial 20 vezes maior, o XRP20 oferece aos investidores a oportunidade de replicar os ganhos do XRP original.

Com um preço de apenas $0.000092, o XRP20 custa uma fração do valor do XRP. Os investidores veem isso como uma grande vantagem, pois os ganhos potenciais podem ser ainda mais impressionantes. Essa situação proporciona a eles a chance de ingressar desde cedo em um token com potencial de valorização de até 20 vezes, por apenas alguns centavos, e colher recompensas substanciais.

O preço é aproximadamente 30 vezes mais baixo do que a mínima histórica do XRP, indicando um enorme potencial de valorização para o XRP20.

Além disso, os investidores que perderam a oportunidade com o XRP original rapidamente perceberam que o XRP20 lhes oferece uma segunda chance de participar de uma oportunidade promissora. A maioria deles está determinada a não perder essa oportunidade novamente e está investindo de forma significativa. A decisão de lançar o XRP20 foi facilitada pelo fato de que ele representa uma melhoria substancial em relação ao XRP original.

A Pré-venda do XRP20 Está Ganhando Força

A equipe de desenvolvimento do XRP20 acaba de anunciar a marca de $1 milhão alcançada na pré-venda, destacando seu valor como um dos principais ICOs para aderir no momento. Isso representa um passo significativo em direção à meta do limite máximo.

A oferta compreende aproximadamente 40.000.000.000 de tokens, sendo que mais de um quarto deles já foi adquirido. À medida que a demanda continua, a janela para adquirir alguns deles está se fechando rapidamente.

O fornecimento total de XRP20 é alocado da seguinte forma:

40% para a pré-venda

40% para recompensas de staking

20% divididos igualmente entre a liquidez da CEX e o mecanismo de queima.

A tokenomics do XRP20 foi projetada para proporcionar um impulso imediato no valor, garantir a estabilidade a longo prazo e servir como uma base robusta para alcançar ganhos rápidos após a listagem.

Aproveite a Pré-Venda do XRP20

Conclusão

Com o preço do XRP continuando a cair, os investidores se voltam para a uma nova e melhor opção. O XRP20 não apenas é à prova da SEC e imune à cruzada de Gary Gensler, mas também oferece algumas novas funcionalidades recompensadoras, como o mecanismo Stake2Earn.

Com sua pré-venda atual atingindo a marca de $1 milhão, o token não está longe das primeiras listagens e da explosão de preço prevista.