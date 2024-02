Presidente da NASCAR diz que acordo de transmissão com a Amazon Prime é um divisor de águas

A NASCAR está buscando novos empreendimentos, incluindo a obtenção de um acordo de transmissão com a Amazon Prime. Sobretudo, o presidente da NASCAR, Steve Phelps, confirmou esse acordo com a Amazon, afirmando que irá desempenhar um papel importante ao levar o esporte a uma audiência mais ampla.

Segundo Phelps, a Amazon é uma grande player na indústria esportiva e terá um papel fundamental na distribuição de conteúdo esportivo.

Além disso, ele também reconheceu a Amazon como uma plataforma líder de streaming, apontando para os esforços anteriores da empresa para se aventurar no mundo dos esportes.

NASCAR chega à Amazon

Ao falar com Jim Cramer, da CNBC, Phelps destacou os acordos esportivos anteriores da Amazon, como o da National Football League (NFL). Ele observou que a Amazon fará o mesmo com a NASCAR, assim como fez com a NFL.

In a Monday interview with @jimcramer, NASCAR President Steve Phelps discussed his company’s new deal with Amazon Prime streaming.https://t.co/p6EhJuX1E3 — Mad Money On CNBC (@MadMoneyOnCNBC) January 30, 2024

“A Amazon, do ponto de vista esportivo, veio para ficar. O que eles fizeram com a NFL, obviamente, o que farão conosco, haverá outras propriedades esportivas que, tenho certeza, eles trarão para o grupo”, disse Phelps.

A princípio, a NASCAR anunciou seu acordo com a Amazon Prime Video no ano passado. Na época, foi anunciado que o acordo em questão teria uma duração de sete anos. Portanto, a Amazon Prime agora possui direitos exclusivos para cinco corridas da Cup Series da NASCAR no próximo ano.

Phelps está entusiasmado com o que o futuro reserva por causa desse acordo. Ele observou que a parceria com a Amazon marca a primeira presença da NASCAR como “pura transmissão” no nível da Cup Series.

Embora haja benefícios evidentes em trabalhar com plataformas de streaming, como acesso a uma ampla audiência, a NASCAR ainda está buscando a televisão linear.

Phelps observou que a indústria tradicional de TV ainda desempenha um papel fundamental no esporte. A NASCAR atualmente tem acordos com FOX, NBC e TNT Sports para exibição de outras corridas.

Phelps também discutiu outras maneiras pelas quais a empresa está transformando suas ofertas. A empresa sediou a primeira corrida de rua anual da Cup Series em 2023 em Chicago. Segundo Phelps, 80% dos presentes no evento nunca tinham ido a uma corrida da NASCAR.

Prime Video e esportes

A Amazon parece estar se aventurando de forma massiva no mundo dos esportes. A busca por conteúdo esportivo segue a necessidade das plataformas de streaming de atrair mais assinantes e impulsionar a lucratividade na indústria altamente competitiva.

Não é a primeira vez que a Amazon trabalha com uma grande marca esportiva. Em 2021, a Prime Video fechou um acordo com a NFL que lhe deu direitos exclusivos para o pacote Thursday Night Football.

Ao transmitir o primeiro jogo da NFL na última temporada, a Amazon registrou cerca de 13 milhões de espectadores. O acordo também está aumentando os números na plataforma, pois a audiência na Prime Video aumentou 24% nesta temporada.

No mês passado, a plataforma de streaming anunciou um investimento minoritário no Diamond Sports Group. Também afirmou que fecharia um acordo comercial para fornecer acesso aos serviços esportivos oferecidos pela Diamond por meio da plataforma de streaming Prime Video.

No acordo, a Prime Video será a parceira principal da Diamond, com os clientes também podendo adquirir acesso direto ao consumidor para o conteúdo de streaming nos canais locais da Diamond.

Plataformas de streaming disputam conteúdo esportivo

Parece que os esportes se tornaram a próxima opção para as plataformas de streaming. O gigante do streaming Netflix está prestes a lançar uma série documental sobre a NASCAR chamada “NASCAR: Full Speed”.

Em 3 de março, a Netflix vai transmitir o tão aguardado “The Netflix Slam” para os fãs de tênis. Este evento envolve uma partida de tênis ao vivo entre Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.

A Netflix também fechou um acordo com a WWE para começar a transmitir lutas ao vivo do RAW em 2025. O acordo, avaliado em US$ 10 bilhões, irá atrair fãs de luta livre para as plataformas de streaming.